Ярмарка вакансий на станции метро состоится в Киеве — известна дата

Метро в Киеве. Фото: КГГА

В вестибюле станции метро "Дарница" 17 и 18 декабря состоится ярмарка вакансий. Желающие смогут узнать все детали по трудоустройству.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Реклама

Читайте также:

Ярмарка вакансий в Киеве

В Киевском метрополитене сообщили, что 17-18 декабря в вестибюле станции метро "Дарница" с 8:30 до 13:30 специалисты по кадровой работе метрополитена вместе с Киевским городским центром занятости будут консультировать всех желающих по трудоустройству.

Отмечается, что во время ярмарки можно узнать о:

актуальных вакансиях;

условиях работы;

социальных гарантиях.

"Посетители смогут получить максимум информации о трудоустройстве и оставить свои контактные данные или заполнить анкеты для дальнейшей связи", — говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что это завершающая ярмарка вакансий в этом году. Всего за 2025 год провели девять таких ярмарок. К ним присоединились почти 800 пассажиров.

Также КП "Киевский метрополитен" опубликовал перечень открытых вакансий. С ними можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, ранее мы писали, до какой работает метро в Киеве в декабре 2025 года. Средний интервал движения поездов в час пик — 2,5-3 минуты.

Также мы писали, что киевляне будут выбирать название станции метро. Сейчас ее текущее название — "Мостицкая".