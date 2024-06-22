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На свинофермі у Київській області виявили африканську чуму — деталі

22 червня 2024 17:12
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Африканська чума на фермі у Київській області — деталі
Свині в загоні. Фото ілюстративне: УНІАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

На свинофермі в Кагарлицькій громаді Обухівського району Київської області виявили африканську чуму. Наразі в районі тривають заходи з локалізації хвороби.

Про це інформує пресслужба Держпродспоживслужби в Київській області.

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Як стало відомо, спалах хвороби зафіксували в селі Новосілки Обухівського району на місцевій свинофермі "Данам". У радіусі 10 км від місця спалаху хвороби продовжуються заходи з локалізації віруса.

Працівники ферми спільно з ветеринарами та спеціалістами Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини, державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства облаштовують місце для спалювання тушок тварин, які заразилися хворобою. Також досі тривають профілактичні заходи.

Мешканців району закликають дотримуватись профілактики для недопущення поширення вірусу.

Зазначимо, що африканська чума — вірусна хвороба свиней, яка проявляється гарячкою, синюшністю шкіри та крововиливами у внутрішні органи. Для людей хвороба загрози не несе.

Власникам свиней спеціалісти наполегливо рекомендують:

  • не завозити тварин без погодження з місцевою Держпродспоживслужбою;
  • своєчасно проводити перевірку придбаного або отриманого поголів’я;
  • утримувати тварин у приміщеннях; 
  • не допускати контакту з іншими тваринами;
  • періодично обробляти свиней та приміщення проти кліщів, вошей та блох;
  • постійно вести боротьбу з гризунами;
  • робити щеплення проти класичної чуми свиней (безкоштовно);
  • не купувати свинину на стихійних ринках чи в місцях несанкціонованої торгівлі;
  • негайно повідомляти Держпродспоживслужбу про випадки захворювання чи загибелі свиней.

Нагадаємо, поблизу Одеської області зафіксували появу небезпечних тигрових комарів, що розповсюджують важкі вірусні хвороби, які могли залетіти з Молдови.

Також не так давно у селі Кам’януха Маневицької громади Волинської області вводили карантин через виявлені випадком сказу.

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Україна
Київська область
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свині

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