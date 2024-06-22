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На свиноферме в Киевской области обнаружили африканскую чуму — детали

22 июня 2024 17:12
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Африканская чума на ферме в Киевской области — детали
Свиньи в загоне. Фото иллюстративное: УНИАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

На свиноферме в Кагарлыкском обществе Обуховского района Киевской области обнаружили африканскую чуму. Сейчас в районе продолжаются мероприятия по локализации болезни.

Об этом информирует пресс-служба Госпродпотребслужбы в Киевской области.

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Как стало известно, вспышку болезни произошла в селе Новоселки Обуховского района на местной свиноферме "Данам". В радиусе 10 км от места вспышки болезни продолжаются мероприятия по локализации вируса.

Работники фермы совместно с ветеринарами и специалистами Управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины, государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства обустраивают место для сжигания тушек животных, заразившихся болезнью. Также до сих пор продолжаются профилактические мероприятия.

Жителей района призывают придерживаться профилактики для недопущения распространения вируса.

Отметим, что африканская чума — вирусная болезнь свиней, проявляющаяся лихорадкой, синюшностью кожи и кровоизлияниями во внутренние органы. Для людей заболевание угрозы не несет.

Владельцам свиней специалисты настоятельно рекомендуют:

  • не завозить животных без согласования с местной Госпродпотребслужбой;
  • своевременно проводить проверку приобретенного или полученного поголовья;
  • содержать животных в помещениях;
  • не допускать контакт с другими животными;
  • периодически обрабатывать свиней и помещения против клещей, вшей и блох;
  • постоянно вести борьбу с грызунами;
  • делать прививки против классической чумы свиней (бесплатно);
  • не покупать свинину на стихийных рынках или в местах несанкционированной торговли;
  • немедленно уведомлять Госпродпотребслужбу о случаях заболевания или гибели свиней.

Напомним, близ Одесской области зафиксировали появление опасных тигровых комаров, которые могли улететь из Молдовы, и распространяют тяжелые вирусные болезни.

Также недавно в селе Каменуха Маневицкой общины Волынской области вводили карантин из-за выявленных случаев бешенства.

болезнь
Украина
Киевская область
чума
заболевания
свиньи

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