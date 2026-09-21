Будівництво теплотраси на Теремках: поліція оточила сквер у Києві

Люди вийшли на протест через будівництво. Фото: Новини.LIVE

У Києві в понеділок, 21 вересня, на території зеленої зони житлового масиву Теремки знову стартували будівельні роботи з прокладання теплотраси. Наразі ділянку скверу обносять парканом, а сам периметр оточили співробітники поліції. Поява правоохоронців та важкої техніки викликала чергову хвилю невдоволення серед місцевих мешканців. Протестувальники вже встигли залишити на готовій частині огорожі напис фарбою: "КМДА бреше — парк страждає".

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Діана Шликова.

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На Теремках поновили скандальне будівництво

Міська влада аргументує необхідність будівництва безпековими питаннями. Нова тепломережа має стати резервним джерелом обігріву для майже двох сотень будинків Голосіївського району, якщо основна генерація зазнає пошкоджень.

Ремонтні роботи. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Водночас фахівці пропонували власні шляхи вирішення проблеми. Як пояснив архітектор Дмитро Козаков, експерти передали до КМДА два альтернативні варіанти маршруту. За його словами, після крайньої зустрічі представники Національної спілки архітекторів України просили надати їм проєктну документацію для вивчення та обговорення з громадою, але паперів так і не дочекалися. Тому раптове відновлення будівництва у супроводі поліцейських стало сюрпризом як для місцевих, так і для фахівців.

Вирізані дерева. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Своєю чергою інженер та архітектор Національної спілки архітекторів України Максим Мятко у коментарі журналістці Новини.LIVE Діані Шликовій зазначав, що масштаби знищення зеленої зони можна було суттєво мінімізувати.

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"Для реалізації проєкту замість 600 дерев можна було вирубати максимум 10-20", — наголосив експерт.

Думки місцевих

Серед жителів Теремків немає єдиної позиції щодо конфлікту. Мешканець вулиці Академіка Заболотного Денис виступає за будівництво теплотраси. Він згадує, як минулої зими через удари по ТЕЦ-5 температура в його квартирі падала до +4 °C, а подекуди опускалася і до нуля, через що в окремих багатоповерхівках замерзала вода. Чоловік розуміє захисників скверу, але пріоритетом вважає наявність резервного опалення.

Працівники розпочали роботу. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Киянка Євгенія поділяє стурбованість обох таборів. Жінка переконана, що влада не повинна була зіштовхувати лобами екологічні та інфраструктурні потреби району. Вона також наголошує на необхідності облаштувати укриття для мешканців сусідніх із котельнею будинків та забезпечити надійний захист самого об'єкта теплогенерації.

Інша місцева мешканка Анастасія не заперечує проти самої труби, але категорично не згодна з методами її прокладання. Жінка запевняє, що будівництво ведеться з порушеннями, а запропоновані громадськістю альтернативи просто проігнорували.

Поліція. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Схожої думки дотримується і протестувальниця Віра. За її словами, вона вийшла на мітинг після того, як будівельна техніка заїхала на територію зеленої зони та зламала два дерева. Вона підтримує створення резервної тепломережі, проте наполягає, що роботи слід вести у значно вужчому коридорі, використовуючи маршрут архітектора Максима Мятка.

Новини.LIVE повідомляли, що в неділю, 9 серпня, під будівлею КМДА зібрався мітинг проти вирубки дерев на столичних Теремках. Кияни вимагали показати дозвільні документи та пояснити, чому раптово змінили маршрут прокладання теплотраси. За словами мітингарів, у погодженому 2023 року плані труби не мали зачіпати зелену зону, тоді як зараз під загрозою опинилися дерева у сквері.

Вже за кілька днів будівельні роботи на ділянці зупинили, проте іншого проєкту прокладання тепломережі місто досі не має. У столичній адміністрації 10 серпня обіцяли спочатку обговорити це питання з громадою і лише потім вирішувати, що робити з маршрутом далі.