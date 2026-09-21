Строительство теплотрассы на Теремках: полиция оцепила сквер в Киеве

Люди вышли на протест из-за строительства. Фото: Новини.LIVE

В Киеве в понедельник, 21 сентября, на территории зеленой зоны жилого массива Теремки вновь начались строительные работы по прокладке теплотрассы. В настоящее время участок сквера огораживают забором, а сам периметр окружили сотрудники полиции. Появление правоохранителей и тяжёлой техники вызвало очередную волну недовольства среди местных жителей. Протестующие уже успели оставить на готовой части ограждения надпись краской: "КГГА лжет — парк страдает".

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Диана Шликова.

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На Теремках возобновили скандальное строительство

Городские власти обосновывают необходимость строительства соображениями безопасности. Новая теплосеть должна стать резервным источником отопления для почти двухсот домов Голосеевского района, если основная генерация понесет повреждения.

Ремонтные работы. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

В то же время специалисты предлагали собственные пути решения проблемы. Как пояснил архитектор Дмитрий Козаков, эксперты передали в КГГА два альтернативных варианта маршрута. По его словам, после последней встречи представители Национального союза архитекторов Украины просили предоставить им проектную документацию для изучения и обсуждения с общественностью, но документов так и не дождались. Поэтому внезапное возобновление строительства в сопровождении полицейских стало сюрпризом как для местных жителей, так и для специалистов.

Срубленные деревья. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

В свою очередь инженер и архитектор Национального союза архитекторов Украины Максим Мятко в комментарии журналистке Новини.LIVE Диане Шликовой отметил, что масштабы уничтожения зеленой зоны можно было существенно минимизировать.

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"Для реализации проекта вместо 600 деревьев можно было вырубить максимум 10–20", — подчеркнул эксперт.

Мнения местных жителей

Среди жителей Теремков нет единой позиции по поводу конфликта. Житель улицы Академика Заболотного Денис выступает за строительство теплотрассы. Он вспоминает, как прошлой зимой из-за перебоев в работе ТЭЦ-5 температура в его квартире падала до +4 °C, а местами опускалась и до нуля, из-за чего в некоторых многоэтажках замерзала вода. Мужчина понимает защитников сквера, но приоритетом считает наличие резервного отопления.

Рабочие приступили к работе. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

Киевлянка Евгения разделяет озабоченность обоих лагерей. Женщина убеждена, что власти не должны были ставить в противовес экологические и инфраструктурные потребности района. Она также подчеркивает необходимость обустроить укрытия для жителей домов, соседствующих с котельной, и обеспечить надёжную защиту самого объекта теплогенерации.

Другая местная жительница Анастасия не возражает против самой трубы, но категорически не согласна с методами её прокладки. Женщина уверяет, что строительство ведётся с нарушениями, а предложенные общественностью альтернативы просто проигнорировали.

Полиция. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

Подобного мнения придерживается и участница протеста Вера. По её словам, она вышла на митинг после того, как строительная техника заехала на территорию зелёной зоны и сломала два дерева. Она поддерживает создание резервной теплосети, однако настаивает, что работы следует вести в значительно более узком коридоре, используя маршрут архитектора Максима Мятко.

Новини.LIVE сообщали, что в воскресенье, 9 августа, у здания КГГА собрался митинг против вырубки деревьев в столичных Теремках. Киевляне требовали предъявить разрешительные документы и объяснить, почему внезапно изменили маршрут прокладки теплотрассы. По словам участников митинга, в согласованном в 2023 году плане трубы не должны были затрагивать зеленую зону, тогда как сейчас под угрозой оказались деревья в сквере.

Уже через несколько дней строительные работы на участке приостановили, однако другого проекта прокладки теплосети у города до сих пор нет. В столичной администрации 10 августа пообещали сначала обсудить этот вопрос с общественностью и только потом решать, что делать с маршрутом дальше.