На території Києва ввели тепловий режим: що це означає

Вантажівки на дорогах. Ілюстративне фото: google.com

У столиці екстрено вводиться тепловий режим. Це означає, щ в Києві обмежується рух великогабаритного транспорту.

Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

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Кого торкнуться обмеження

Тимчасове обмеження дорожнього руху поширюються на великоваговий транспорт загальною вагою понад 24 тони й навантаженням на вісь понад 7 тонн та стосуються як в'їзду в Київ, так і пересування містом.

"Друзі, нагадуємо, що головна мета цих заходів — збереження дорожнього покриття, яке руйнується унаслідок інтенсивного руху великовагового транспорту у спекотну погоду", — йдеться в повідомленні.

Час дії обмеження може змінюватися відповідно до температурного режиму.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в ніч проти 14 серпня поліціянти затримали порушника комендантської години. Правоохоронці спіймали водія під наркотиками та, ймовірно, зі зброєю.

Додамо, у столиці зловмисниця за допомогою шахрайських дій заволоділа грошовими коштами родичів одного з українських військовополонених. Їй повідомили про підозру.