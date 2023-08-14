На территории Киева ввели тепловой режим: что это значит
В столице экстренно вводится тепловой режим. Это означает, что в Киеве ограничивается движение крупногабаритного транспорта.
Об этом сообщает патрульная полиция Киева.
Кого коснутся ограничения
Временное ограничение дорожного движения распространяется на тяжеловесный транспорт общим весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн и касается как въезда в Киев, так и передвижения по городу.
"Друзья, напоминаем, что главная цель этих мер — сохранение дорожного покрытия, которое разрушается в результате интенсивного движения тяжеловесного транспорта в жаркую погоду", — говорится в сообщении.
Время действия ограничения может меняться в соответствии с температурным режимом.
Напомним, ранее мы писали, что в ночь на 14 августа полицейские задержали нарушителя комендантского часа. Правоохранители поймали водителя под наркотиками и, вероятно, с оружием.
Добавим, в столице злоумышленница с помощью мошеннических действий завладела денежными средствами родственников одного из украинских военнопленных. Ей сообщили о подозрении.