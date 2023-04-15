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На трасі Київ-Чоп сталася серйозна аварія: рух обмежено

15 квітня 2023 18:42
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
На трасі Київ-Чоп сталася серйозна аварія: рух обмежено
ДТП на трасі Київ-Чоп, 15 квітня 2023. Фото: t.me/patrolpolice_ua
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

На автодорозі Київ-Чоп, на об'їзній міста Житомира, поблизу села Глибочиця сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. У зв'язку з цим рух транспорту на місці пригоди ускладнений.

Про це йдеться у повідомленні Патрульної поліції України

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Що відомо

Як видно з фото, оприлюднених поліцією, зіткнулися два легкові автомобілі. Внаслідок аварії транспортні засоби отримали серйозні пошкодження. 

Повідомляється, що на місці події працюють медики, слідчі з ДТП та ДСНС. 

ДТП на трасі Київ чоп 15 квітня 2023
Аварія на трасі Київ-Чоп 15 квітня 2023. Фото: t.me/patrolpolice_ua

Як об'їхати аварію

У поліції повідомили, що об'їзд місця пригоди організовано через місто Житомир. Патрульні забезпечують безпеку дорожнього руху та організували реверсний рух.

"Водії, плануйте маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації. Неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху, а найголовніше — бережіть життя своє та близьких", — наголошують у поліції. 

Нагадаємо, 9 квітня на автодорозі Київ-Чоп поблизу села Кам'янка Житомирської області сталася ДТП

Також повідомлялося, що на Одещині 13 квітня тимчасово призупинили рух на ділянці дороги Одеса-Ізмаїл. Причиною цього стала ДТП.

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