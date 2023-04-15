На трасі Київ-Чоп сталася серйозна аварія: рух обмежено
На автодорозі Київ-Чоп, на об'їзній міста Житомира, поблизу села Глибочиця сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. У зв'язку з цим рух транспорту на місці пригоди ускладнений.
Про це йдеться у повідомленні Патрульної поліції України.
Що відомо
Як видно з фото, оприлюднених поліцією, зіткнулися два легкові автомобілі. Внаслідок аварії транспортні засоби отримали серйозні пошкодження.
Повідомляється, що на місці події працюють медики, слідчі з ДТП та ДСНС.
Як об'їхати аварію
У поліції повідомили, що об'їзд місця пригоди організовано через місто Житомир. Патрульні забезпечують безпеку дорожнього руху та організували реверсний рух.
"Водії, плануйте маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації. Неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху, а найголовніше — бережіть життя своє та близьких", — наголошують у поліції.
Нагадаємо, 9 квітня на автодорозі Київ-Чоп поблизу села Кам'янка Житомирської області сталася ДТП.
Також повідомлялося, що на Одещині 13 квітня тимчасово призупинили рух на ділянці дороги Одеса-Ізмаїл. Причиною цього стала ДТП.