На трассе Киев-Чоп произошла серьезная авария: движение ограничено

ДТП на трассе Киев-Чоп, 15 апреля 2023 года. Фото: t.me/patrolpolice_ua

На автодороге Киев-Чоп, на объездной города Житомира, вблизи села Глубочица, произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. В связи с этим движение транспорта на месте происшествия затруднено.

Об этом говорится в сообщении Патрульной полиции Украины .

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Что известно

Как видно из фото, обнародованных полицией, столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии транспортные средства получили серьезные повреждения.

Сообщается, что на месте происшествия работают медики, следователи по ДТП и ГСЧС.

Авария на трассе Киев-Чоп 15 апреля 2023 года. Фото: t.me/patrolpolice_ua

Как объехать аварию

В полиции сообщили, что объезд места происшествия организован через Житомир. Патрульные обеспечивают безопасность дорожного движения и организовали реверсное движение.

"Водители, планируйте маршрут своей поездки с учетом этой информации. Неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения, а самое главное — берегите жизнь свою и близких", — отмечают в полиции.

Напомним, 9 апреля на автодороге Киев-Чоп вблизи села Каменка Житомирской области произошло ДТП.

Также сообщалось, что в Одесской области 13 апреля временно приостановили движение на участке дороги Одесса-Измаил. Причиной этого стало ДТП.