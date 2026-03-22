Головна Київ На Троєщині у Києві масштабна пожежа: фото

На Троєщині у Києві масштабна пожежа: фото

Ua ru
Дата публікації: 22 березня 2026 15:54
На Троєщині у Києві масштабна пожежа: фото
Пожежа у Київській області. Фото: Новини.LIVE

У Києві на Троєщині 22 березня спалахнула сильна пожежа. Чорний дим піднявся високо над містом. На місце прямуюють усі екстрені служби.

Про це повідомляє Новини.LIVE

Читайте також:

Пожежа у Києві 22 березня

Оновлено 16:05. Речниця ДСНС у Київській області Вікторія Рубан у коментарі Новини.LIVE повідомила, що пожежа трапилась не на Троєщині, а в області. За попередніми даними, горить складське приміщення площею 500 метрів квадратних.

Пожежа на Троєщині у Києві 22 березня
Дим внаслідок пожежі у Київській області. Фото: Новини.LIVE
Пожежа в Київській області 22 березня
Наслідки пожежі у Київській області. Фото: Новини.LIVE

Інформації про постраждалих наразі немає. Рятувальники приступили до ліквідації пожежі. Причини загоряння встановлюються.

Сьогодні частину Києва накрив густий дим через сильну пожежу на Троєщині. На місце події швидко прямують екстрені служби. Наразі невідомо, що трапилося, усі деталі з'ясовуються.

Зазначимо, 22 березня частина киян та жителів Київській області без світла. Причиною стала аварія на одному з об'єктів, який раніше був пошкоджений внаслідок обстрілів росіян. 

Крім того, у Києві мосту Патона стався витік тепломережі. Через це тимчасово призупинено теплопостачання для житлових будинків у мікрорайонах Русанівка та Березняки. Відомо, що опалення повернуть після завершення робіт. 

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
