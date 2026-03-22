Частина жителів у Києві та області без світла через аварію

Ремонт енергооб'єктів. Фото: ДТЕК

У Києві та Київській області 22 березня частина жителів залишилися без світла. Причиною цього стала аварія на одному з об'єктів, який раніше був пошкоджений внаслідок обстрілів РФ. Зараз енергетики працюють над вирішенням проблеми.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли у ДТЕК.

Відключення світла у Києві та області 22 березня

У ДТЕК розповіли, що сьогодні знову відбулась аварія на одному з об'єктів, раніше суттєво пошкодженого обстрілами. Через це частина жителів Дніпровського та Дарницького районів столиці тимчасово залишилась без світла.

Крім того, без електрики частина домівок Броварського району Київської області.

"Робимо все можливе, щоб якнайшвидше подолати наслідки аварії. Дякуємо за терпіння та підтримку", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, 21 березня лівий берег Києва був без світла та води. У КМДА заявили про аварію в електромережі. Також "Київпастранс" попереджав про затримку руху електротранспорту, зокрема тролейбусів та трамваїв.

Вже 22 березня на мосту Патона стався витік тепломережі. Внаслідок цього для деяких житлових будинків призупинили опалення. Фахівці вже локалізували пошкодження та розпочали ремонтні роботи.