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На Троєщині затримали хлопця, що збував психотропні речовини

13 березня 2024 19:52
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На Троєщині затримали хлопця, що збував психотропні речовини
Поліцейські. Ілюстративне фото: Нацполіція
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Києві на Троєщині помітили та затримали чоловіка, який збував наркотичні речовини. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у Telegram в середу, 13 березня.

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Так, дільничні офіцери поліції помітили, що чоловік підозріло себе поводив та зупинили.

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Затриманий. Фото: Нацполіція

При огляді у 19-річного хлопця виявили зіп-пакети з психотропною речовиною "Альфа PVP" та встановили, що він займається збутом наркотиків на території масиву.

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Вилучені речі.  Фото: Нацполіція

Крім того, за місцем проживання у зловмисника вилучили амфетамін, мефедрон, канабіс, а також ваги та пакувальні матеріали.

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Наркотики. Фото: Нацполіція
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Наркотики. Фото: Нацполіція

Його затримали та оголосили підозру в незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин та наркотичних засобів, обіг яких заборонено.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Скриншот допису поліції Києва

Нагадаємо, у Львівській області чоловіка засудили на 10 років через незаконний продаж наркотиків та психотропних речовин.

Також ми писали, що поліцейські викрили жителів Одеси, які займалися збутом наркотичних речовин по всіх регіонах України. 

Київ
наркотики
поліція
наркоторгівля
Нацполіція

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