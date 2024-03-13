На Троещине задержали парня, который сбывал психотропные вещества

Полицейские. Иллюстративное фото: Нацполиция

В Киеве на Троещине заметили и задержали мужчину, который сбывал наркотические вещества. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в Telegram в среду, 13 марта.

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Так, участковые офицеры полиции заметили, что мужчина подозрительно себя вел и остановили.

Задержанный. Фото: Нацполиция

При осмотре у 19-летнего парня обнаружили зип-пакеты с психотропным веществом "Альфа PVP" и установили, что он занимается сбытом наркотиков на территории массива.

Изъятые вещи. Фото: Нацполиция

Кроме того, по месту жительства у злоумышленника изъяли амфетамин, мефедрон, каннабис, а также весы и упаковочные материалы.

Наркотики. Фото: Нацполиция

Наркотики. Фото: Нацполиция

Его задержали и объявили подозрение в незаконном приобретении и хранении с целью сбыта особо опасных психотропных веществ и наркотических средств, оборот которых запрещен.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Скриншот поста полиции Киева

Напомним, во Львовской области мужчину осудили на 10 лет из-за незаконной продажи наркотиков и психотропных веществ.

Также мы писали, что полицейские разоблачили жителей Одессы, которые занимались сбытом наркотических веществ по всем регионам Украины.