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На Троещине задержали парня, который сбывал психотропные вещества

13 марта 2024 19:52
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
На Троещине задержали парня, который сбывал психотропные вещества
Полицейские. Иллюстративное фото: Нацполиция
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Киеве на Троещине заметили и задержали мужчину, который сбывал наркотические вещества. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в Telegram в среду, 13 марта.

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Так, участковые офицеры полиции заметили, что мужчина подозрительно себя вел и остановили.

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Задержанный. Фото: Нацполиция

При осмотре у 19-летнего парня обнаружили зип-пакеты с психотропным веществом "Альфа PVP" и установили, что он занимается сбытом наркотиков на территории массива.

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Изъятые вещи. Фото: Нацполиция

Кроме того, по месту жительства у злоумышленника изъяли амфетамин, мефедрон, каннабис, а также весы и упаковочные материалы.

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Наркотики. Фото: Нацполиция
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Наркотики. Фото: Нацполиция

Его задержали и объявили подозрение в незаконном приобретении и хранении с целью сбыта особо опасных психотропных веществ и наркотических средств, оборот которых запрещен.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Скриншот поста полиции Киева

Напомним, во Львовской области мужчину осудили на 10 лет из-за незаконной продажи наркотиков и психотропных веществ.

Также мы писали, что полицейские разоблачили жителей Одессы, которые занимались сбытом наркотических веществ по всем регионам Украины.

Киев
наркотики
полиция
наркоторговля
Нацполиция

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