На цифрових носіях Києва сьогодні майорітиме прапор Ізраїля, — Кличко
На вулицях Києва сьогодні, 8 жовтня, о 20:00 на цифрових носіях реклами буде майоріти прапор Ізраїля. З таким проханням до власників цифрових рекламних конструкцій звернулася міська влада.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Солідарність з країною
За його словами, це буде зроблено на знак солідарності громадян України з народом Ізраїля, який потерпає від агресії та бореться за свою державу.
"Одне не покаране зло розповзається і сіє біду скрізь. Варварство і жорстокість, неповага до світового порядку і законів має присікатися рішуче. Умиротворення агресорів тільки розпалює їх хворі апетити і фантазії", — наголосив міський голова Києва.
Де майорітиме прапор
Кличко додав, що ізраїльський прапор буде майоріти на комунальних електронних інформаційних табло, а саме на великих перехрестях столиці.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів екстрену телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїля Біньяміном Нетаньягу. Політики обговорили ситуацію в країні.