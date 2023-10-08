Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow На цифрових носіях Києва сьогодні майорітиме прапор Ізраїля, — Кличко arrow

На цифрових носіях Києва сьогодні майорітиме прапор Ізраїля, — Кличко

8 жовтня 2023 18:03
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
На цифрових носіях Києва сьогодні майорітиме прапор Ізраїля, — Кличко
Прапор Ізраїля на цифровому носії реклами у Києві. Ілюстративне фото: соцмережі
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

На вулицях Києва сьогодні, 8 жовтня, о 20:00 на цифрових носіях реклами буде майоріти прапор Ізраїля. З таким проханням до власників цифрових рекламних конструкцій звернулася міська влада. 

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Читайте також:

Солідарність з країною

За його словами, це буде зроблено на знак солідарності громадян України з народом Ізраїля, який потерпає від агресії та бореться за свою державу.

"Одне не покаране зло розповзається і сіє біду скрізь. Варварство і жорстокість, неповага до світового порядку і законів має присікатися рішуче. Умиротворення агресорів тільки розпалює їх хворі апетити і фантазії", — наголосив міський голова Києва.

Де майорітиме прапор

Кличко додав, що ізраїльський прапор буде майоріти на комунальних електронних інформаційних табло, а саме на великих перехрестях столиці. 

прапор Ізраїля у Києві
Скриншот допису

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів екстрену телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїля Біньяміном Нетаньягу. Політики обговорили ситуацію в країні.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

None

Наші долі схожі: посол Ізраїлю в Україні про напад ХАМАСу

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

Новина з фото

00:28В Одеській області вибухи: атака БпЛА

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз