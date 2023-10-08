На цифрових носіях Києва сьогодні майорітиме прапор Ізраїля, — Кличко

Прапор Ізраїля на цифровому носії реклами у Києві. Ілюстративне фото: соцмережі

На вулицях Києва сьогодні, 8 жовтня, о 20:00 на цифрових носіях реклами буде майоріти прапор Ізраїля. З таким проханням до власників цифрових рекламних конструкцій звернулася міська влада.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Читайте також:

Солідарність з країною

За його словами, це буде зроблено на знак солідарності громадян України з народом Ізраїля, який потерпає від агресії та бореться за свою державу.

"Одне не покаране зло розповзається і сіє біду скрізь. Варварство і жорстокість, неповага до світового порядку і законів має присікатися рішуче. Умиротворення агресорів тільки розпалює їх хворі апетити і фантазії", — наголосив міський голова Києва.

Де майорітиме прапор

Кличко додав, що ізраїльський прапор буде майоріти на комунальних електронних інформаційних табло, а саме на великих перехрестях столиці.

Скриншот допису

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів екстрену телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїля Біньяміном Нетаньягу. Політики обговорили ситуацію в країні.