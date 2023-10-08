На цифровых носителях Киева сегодня будет развеваться флаг Израиля, — Кличко

Флаг Израиля на цифровом носителе рекламы в Киеве. Иллюстративное фото: соцсети

На улицах Киева сегодня, 8 октября, в 20:00 на цифровых носителях рекламы будет развеваться флаг Израиля. С такой просьбой к владельцам цифровых рекламных конструкций обратились городские власти.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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По его словам, это будет сделано в знак солидарности граждан Украины с народом Израиля, который страдает из-за агрессии и борется за свое государство.

"Одно ненаказанное зло расползается и сеет беду везде. Варварство и жестокость, неуважение к мировому порядку и законам должно пресекаться решительно. Умиротворение агрессоров только разжигает их больные аппетиты и фантазии", — подчеркнул городской голова Киева.

Где будет развеваться флаг

Кличко добавил, что израильский флаг будет развеваться на коммунальных электронных информационных табло, а именно на больших перекрестках столицы.

Скриншот сообщения

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел экстренный телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Политики обсудили ситуацию в стране.