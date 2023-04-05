На війні загинув випускник київського університету Назар Грибан
2 квітня на Бахмутському напрямку загинув випускник Київського університету, боєць підрозділу "Гонор" Назар Грибан.
Про це повідомив командир добровольчого батальйону "Гонор" Сергій Філімонов.
Що відомо
"Під час виконання бойового завдання під Бахмутом, загинув боєць "Гонору" Грибан "Продюсер" Назарій. Бути воїном — жити вічно", — написав командир у своєму Facebook.
Відомо, що військовий був випускником кафедри психології Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна".
Завідувачка кафедри психології ІСТ УУ Аліме Османова пригадала останню розмову з випускником.
"Пам’ятаю, як взимку забирав свій диплом і невеличкий з ним діалог: " — Може залишитися в Києві, в Мінобороні шукають психологів!? — Ні, мені там добре, і я там потрібніший…". Вічна пам’ять Герою!", — написала вона у своєму Facebook.
Нагадаємо, нещодавно у боях за Україну загинув заступник командира авіаційної ескадрильї і штурмам Денис Кирилюк. Він здійснив понад 80 бойових вильотів.
Додамо, у своєму щоденному відеозверненні 7 березня Володимир Зеленський розповів про героя України з позивним "Да Вінчі", командира спецпідрозділу "Вовки Да Вінчі", який загинув у бою на Бахмутському напрямку Дмитра Коцюбайла.