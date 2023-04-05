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На війні загинув випускник київського університету Назар Грибан

5 квітня 2023 12:31
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Назар Грибан
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

2 квітня на Бахмутському напрямку загинув випускник Київського університету, боєць підрозділу "Гонор" Назар Грибан. 

Про це повідомив командир добровольчого батальйону "Гонор" Сергій Філімонов.

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Що відомо

"Під час виконання бойового завдання під Бахмутом, загинув боєць "Гонору" Грибан "Продюсер" Назарій. Бути воїном — жити вічно", — написав командир у своєму Facebook.

Відомо, що військовий був випускником кафедри психології Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна".

Завідувачка кафедри психології ІСТ УУ Аліме Османова пригадала останню розмову з випускником.

"Пам’ятаю, як взимку забирав свій диплом і невеличкий з ним діалог: " — Може залишитися в Києві, в Мінобороні шукають психологів!? — Ні, мені там добре, і я там потрібніший…". Вічна пам’ять Герою!", — написала вона у своєму Facebook.

Нагадаємо, нещодавно у боях за Україну загинув заступник командира авіаційної ескадрильї і штурмам Денис Кирилюк. Він здійснив понад 80 бойових вильотів. 

Додамо,  у своєму щоденному відеозверненні 7 березня Володимир Зеленський розповів про героя України з позивним "Да Вінчі", командира спецпідрозділу "Вовки Да Вінчі", який загинув у бою на Бахмутському напрямку Дмитра Коцюбайла

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