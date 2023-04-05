На войне погиб выпускник Киевского университета Назар Грибан

Назар Грибан

2 апреля на Бахмутском направлении погиб выпускник Киевского университета, боец подразделения "Гонор" Назар Грибан.

Об этом сообщил командир добровольческого батальона "Гонор" Сергей Филимонов.

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Что известно

"Во время выполнения боевого задания под Бахмутом погиб боец "Честь" Грибан "Продюсер" Назарий. Быть воином — жить вечно", — написал командир в своем Facebook.

Известно, что военный являлся выпускником кафедры психологии Открытого международного университета развития человека "Украина".

Заведующая кафедрой психологии ИСТ УУ Алиме Османова вспомнила последний разговор с выпускником.

"Помню, как зимой забирал свой диплом и небольшой с ним диалог:" - Может остаться в Киеве, в Минобороне ищут психологов!? — Нет, мне там хорошо, и я там нужнее…". Вечная память Герою!", — написала она в своем Facebook.

Напомним, недавно в боях за Украину погиб заместитель командира авиационной эскадрильи и штурмам Денис Кирилюк. Он совершил более 80 боевых вылетов.

Добавим, в своем ежедневном видеообращении 7 марта Владимир Зеленский рассказал о герое Украины с позывным "Да Винчи", командире спецподразделения "Волки Да Винчи", погибшем в бою на Бахмутском направлении Дмитрия Коцюбайла.