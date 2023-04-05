На войне погиб выпускник Киевского университета Назар Грибан
2 апреля на Бахмутском направлении погиб выпускник Киевского университета, боец подразделения "Гонор" Назар Грибан.
Об этом сообщил командир добровольческого батальона "Гонор" Сергей Филимонов.
Что известно
"Во время выполнения боевого задания под Бахмутом погиб боец "Честь" Грибан "Продюсер" Назарий. Быть воином — жить вечно", — написал командир в своем Facebook.
Известно, что военный являлся выпускником кафедры психологии Открытого международного университета развития человека "Украина".
Заведующая кафедрой психологии ИСТ УУ Алиме Османова вспомнила последний разговор с выпускником.
"Помню, как зимой забирал свой диплом и небольшой с ним диалог:" - Может остаться в Киеве, в Минобороне ищут психологов!? — Нет, мне там хорошо, и я там нужнее…". Вечная память Герою!", — написала она в своем Facebook.
Напомним, недавно в боях за Украину погиб заместитель командира авиационной эскадрильи и штурмам Денис Кирилюк. Он совершил более 80 боевых вылетов.
Добавим, в своем ежедневном видеообращении 7 марта Владимир Зеленский рассказал о герое Украины с позывным "Да Винчи", командире спецподразделения "Волки Да Винчи", погибшем в бою на Бахмутском направлении Дмитрия Коцюбайла.