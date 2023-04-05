Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Киев arrow На войне погиб выпускник Киевского университета Назар Грибан arrow

На войне погиб выпускник Киевского университета Назар Грибан

5 апреля 2023 12:31
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Назар Грибан
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

2 апреля на Бахмутском направлении погиб выпускник Киевского университета, боец подразделения "Гонор" Назар Грибан.

Об этом сообщил командир добровольческого батальона "Гонор" Сергей Филимонов.

Читайте также:

Что известно

"Во время выполнения боевого задания под Бахмутом погиб боец "Честь" Грибан "Продюсер" Назарий. Быть воином — жить вечно", — написал командир в своем Facebook.

Известно, что военный являлся выпускником кафедры психологии Открытого международного университета развития человека "Украина".

Заведующая кафедрой психологии ИСТ УУ Алиме Османова вспомнила последний разговор с выпускником.

"Помню, как зимой забирал свой диплом и небольшой с ним диалог:" - Может остаться в Киеве, в Минобороне ищут психологов!? — Нет, мне там хорошо, и я там нужнее…". Вечная память Герою!", — написала она в своем Facebook.

Напомним, недавно в боях за Украину погиб заместитель командира авиационной эскадрильи и штурмам Денис Кирилюк. Он совершил более 80 боевых вылетов.

Добавим, в своем ежедневном видеообращении 7 марта Владимир Зеленский рассказал о герое Украины с позывным "Да Винчи", командире спецподразделения "Волки Да Винчи", погибшем в бою на Бахмутском направлении Дмитрия Коцюбайла.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

21:11США вскоре объявят о новом пакете помощи Украине, — Кирби

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

Новина з фото

16:35 В Киеве попрощались с тренером по художественной гимнастике Альбиной Дерюгиной

23:57 Ситуация остается напряженной: Маляр рассказала, что происходит в Бахмуте

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB