Відключення світла на 18 лютого.

Відключення світла

У вихідні, 18-19 лютого, у Києві та області можуть запроваджувати стабілізаційні відключення електроенергії у зв'язку з проведенням ремонтних робіт. У суботу світло можуть відключати з 9:00 до 22:00 у частині Лівого берега та у Голосіївському районі.

Про це повідомляє ДТЕК.

Відключення світла

У суботу відключення можливі з 9:00 до 22:00 у частині Лівого берега та у Голосіївському районі.

У неділю — з 8:00 до 13:00 у Голосіївському, Солом'янському, Дарницькому, Дніпровському районах.

"У Київській області відключення за графіком можливі в частині Бучанського району. На вихідних світ обмежуватиметься з 6:00 до 22:00", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, напередодні голова правління Укренерго Володимир Кудрицький розповів, що в Україні покращується ситуація зі світлом . Втім, ворог підступний і готується до нових атак.