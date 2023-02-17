Відключення світла на 18 лютого.

На вихідних у Києві можуть відключати світло, — ДТЕК
У вихідні, 18-19 лютого, у Києві та області можуть запроваджувати стабілізаційні відключення електроенергії у зв'язку з проведенням ремонтних робіт. У суботу світло можуть відключати з 9:00 до 22:00 у частині Лівого берега та у Голосіївському районі.
Про це повідомляє ДТЕК.
-
Росіяни обстріляли Дніпропетровську область: травмовано жінку
-
Нідерланди активно допомагають поновлювати енергосектор України, — Галущенко
-
"Я і правда божевільний": путініст Охлобистин облив брудом хрещеного сина, який підтримує Україну
-
Яке свято відзначають 18 лютого: прикмети, традиції та заборони цього дня
-
Юристи оцінили перспективи боротьби з корупцією в Україні
-
Альтернативні джерела водопостачання: на Одещині бурять артезіанські свердловини
-
У лютому російська армія зазнала уп'ятеро більших втрат, ніж зазвичай, — BBC
-
Що відбувається на ринку праці України з початку війни
-
"Емоційно втомлена": донька хворого на деменцію Брюса Вілліса опублікувала сторіз
-
"Українській перемозі немає альтернативи": Зеленський про допомогу для України
Відключення світла
У суботу відключення можливі з 9:00 до 22:00 у частині Лівого берега та у Голосіївському районі.
У неділю — з 8:00 до 13:00 у Голосіївському, Солом'янському, Дарницькому, Дніпровському районах.
"У Київській області відключення за графіком можливі в частині Бучанського району. На вихідних світ обмежуватиметься з 6:00 до 22:00", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, напередодні голова правління Укренерго Володимир Кудрицький розповів, що в Україні покращується ситуація зі світлом . Втім, ворог підступний і готується до нових атак.