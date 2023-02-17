Отключение света на 18 февраля - подробности

Отключение света

В выходные, 18-19 февраля, в Киеве и области могут вводить стабилизационные отключения электроэнергии в связи с проведением ремонтных работ. В субботу свет могут отключать с 9:00 до 22:00 в части Левого берега и в Голосеевском районе.

Об этом сообщает ДТЭК.

Отключение света

В субботу отключения возможны с 9:00 до 22:00 в части Левого берега и в Голосеевском районе.

В воскресенье — с 8:00 до 13:00 в Голосеевском, Соломенском, Дарницком, Днепровском районах.

"В Киевской области отключения по графику возможны в части Бучанского района. На выходных свет будет ограничиваться с 6:00 до 22:00", — говорится в сообщении.

Напомним, накануне глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий рассказал, что в Украине улучшается ситуация со светом. Впрочем, враг коварен и готовится к новым атакам.