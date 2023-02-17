Отключение света на 18 февраля - подробности

На выходных в Киеве могут отключать свет, — ДТЭК
В выходные, 18-19 февраля, в Киеве и области могут вводить стабилизационные отключения электроэнергии в связи с проведением ремонтных работ. В субботу свет могут отключать с 9:00 до 22:00 в части Левого берега и в Голосеевском районе.
Об этом сообщает ДТЭК.
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Отключение света
В субботу отключения возможны с 9:00 до 22:00 в части Левого берега и в Голосеевском районе.
В воскресенье — с 8:00 до 13:00 в Голосеевском, Соломенском, Дарницком, Днепровском районах.
"В Киевской области отключения по графику возможны в части Бучанского района. На выходных свет будет ограничиваться с 6:00 до 22:00", — говорится в сообщении.
Напомним, накануне глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий рассказал, что в Украине улучшается ситуация со светом. Впрочем, враг коварен и готовится к новым атакам.