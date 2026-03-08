Виставка про Дмитра (Да Вінчі) Коцюбайла у Києві — де та коли можна відвідати

Виставка в пам'ять про Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла. Фото: instagram.com/davinciwolves

На Київському залізничному вокзалі триває виставка, присвячена українському військовому, Герою України, командиру "Вовків Да Вінчі" Дмитру Коцюбайлу (позивний "Да Вінчі"). Виставка розповідає про бойовий шлях захисника у війні з Росією з 2014 року.

Виставка в пам'ять про Дмитра Коцюбайла

Експозиція розповідає шлях воїна — від юності, яка гартувалася під час бойових дій, до створення легендарного батальйону "Вовки Да Вінчі". Відвідувачі також можуть побачити серію світлин із Дмитром.

Кияни та гості столиці зможуть відвідати виставку до 19:00 8 березня на залізничному вокзалі.

Виставка, присвячена пам'яті Дмитра Коцюбайла. Фото: instagram.com/davinciwolves

Історія Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла

Дмитро "Да Вінчі" Коцюбайло став одним із символів боротьби України за незалежність. Він був першим добровольцем в історії України, який отримав звання Героя України ще за життя, а також наймолодшим командиром із цим званням. Нагороду йому вручив президент Володимир Зеленський у 2021 році.

7 березня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу Бахмута Дмитро Коцюбайло загинув. Йому було 27 років. Його відданість і героїзм залишаються в пам'яті тисяч українців, які продовжують боротися за свободу та незалежність країни.

У роковини смерті Героя Новини.LIVE розповіли історію його подвигу та боротьби за незалежність.