Главная Киев В Киеве посвятили выставку Дмитрию "Да Винчи" Коцюбайло

В Киеве посвятили выставку Дмитрию "Да Винчи" Коцюбайло

Ua ru
Дата публикации 8 марта 2026 08:10
Выставка в память о Дмитрии (Да Винчи) Коцюбайло открылась в Киеве — как посетить
Выставка в память о Дмитрии "Да Винчи" Коцюбайло. Фото: instagram.com/davinciwolves

На Киевском железнодорожном вокзале продолжается выставка, посвященная украинскому военному, Герою Украины, командиру "Волков Да Винчи" Дмитрию Коцюбайло (позывной "Да Винчи"). Выставка рассказывает о боевом пути защитника в войне с Россией с 2014 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Выставка в память о Дмитрии Коцюбайло

Экспозиция рассказывает путь воина — от юности, которая закалялась во время боевых действий, до создания легендарного батальона "Волки Да Винчи". Посетители также могут увидеть серию фотографий с Дмитрием.

Киевляне и гости столицы смогут посетить выставку до 19:00 8 марта на железнодорожном вокзале.

У Києві відкрили виставку в пам'ять про Дмитра Коцюбайла
Выставка, посвященная памяти Дмитрия Коцюбайло. Фото: instagram.com/davinciwolves

История Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло

Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло стал одним из символов борьбы Украины за независимость. Он был первым добровольцем в истории Украины, который получил звание Героя Украины еще при жизни, а также самым молодым командиром с этим званием. Награду ему вручил президент Владимир Зеленский в 2021 году.

7 марта 2023 года во время выполнения боевого задания вблизи Бахмута Дмитрий Коцюбайло погиб. Ему было 27 лет. Его преданность и героизм остаются в памяти тысяч украинцев, которые продолжают бороться за свободу и независимость страны.

В годовщину смерти Героя Новини.LIVE рассказали историю его подвига и борьбы за независимость.

Киев Герой Украины война в Украине память Дмитрий Коцюбайло "Да Винчи"
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
