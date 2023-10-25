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На вулицях Києва помітили дику лань

25 жовтня 2023 18:24
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На вулицях Києва помітили дику лань
Дика лань на столичній вулиці. Фото: Патрульна поліція Києва
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

На вулицях Києва декілька днів бігала дика лань. Вранці 25 жовтня її вдалося впіймати й безпечно перевезти до найближчого лісу.

Про це повідомила Патрульна поліція Києва.

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Вчора, 24 жовтня, на лінію 112 надійшло повідомлення про лань, яка бігає вулицями столиці. Патрульні не змогли одразу зупинити тварину, бо вона могла травмуватися.

"Ближче до ранку, коли лісовий гість забіг на територію дитячого садочку та приліг відпочити між корпусами закладу, інспектори розпочали заходи, щоб повернути тварину до дикої природи", — йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що, на щастя, тварина не несла ніякої загрози. 

"Чималими зусиллями вдалося знайти організацію, яка погодилася транспортувати могутнього володаря лісу до безпечного місця", — розповіли в поліції.

На підмогу прибули працівники служби порятунку диких тварин, які приспали та безпечно, спільно з патрульними доставили мандрівника до найближчого лісу.

Нагадаємо, що 25 жовтня в центрі Києва сталася серйозна ДТП. На вулиці Велика Васильківська автомобіль виїхав на тротуар, де зіткнувся з пішоходами, які чекали на громадський транспорт, після чого машина перекинулася.

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