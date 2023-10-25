На улицах Киева заметили дикую лань
На улицах Киева несколько дней бегала дикая лань. Утром 25 октября ее удалось поймать и безопасно перевезти в ближайший лес.
Об этом сообщила Патрульная полиция Киева.
Животное бегало по улицам Киева
Вчера, 24 октября, на линию 112 поступило сообщение о бегающей по улицам столицы лани. Патрульные не смогли сразу остановить животное, потому что оно могло травмироваться.
"Ближе к утру, когда лесной гость забежал на территорию детского сада и прилег отдохнуть между корпусами заведения, инспекторы приняли меры, чтобы вернуть животное к дикой природе", — говорится в сообщении.
Там отметили, что к счастью, животное не несло никакой угрозы.
"Немалыми усилиями удалось найти организацию, которая согласилась транспортировать могущественного владельца леса в безопасное место", — рассказали в полиции.
На помощь прибыли работники службы спасения диких животных, которые усыпили и безопасно, вместе с патрульными доставили путешественника в ближайший лес.
Напомним, что 25 октября в центре Киева произошло серьезное ДТП. На улице Большая Васильковская автомобиль выехал на тротуар, где столкнулся с ожидавшими общественного транспорта пешеходами, после чего машина перевернулась.
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