На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

Поліцейські разом з військовими зупиняють авто. Фото: Новини.LIVE

У Київській області на в'їзді до столиці було зафіксовано кілометрові затори. Зазначається, що в регіоні ранок почався з вручення повісток.

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE.

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За словами мешканців села Нові Петрівці, майже біля всіх зупинок та магазинів ходять військові з папками та декілька правоохоронців.

Поліцейські разом з військовими зупиняють авто. Фото: Новини.LIVE

Своєю чергою на КП поліцейські зупиняють та перевіряють кожне авто.

Хто має право вручати повістки

Зазначимо, в Україні під час воєнного стану та загальної мобілізації повістку може вручити не тільки посадова особа ТЦК та СП. Це можуть зробити й представники органів місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ, організацій, закладів освіти.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про перевірку всіх військово-лікарських комісій з 24 лютого 2022 року. Указ з'явився на сайті Офісу Президента у вівторок, 12 вересня.