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На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

14 сентября 2023 09:07
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина
Полицейские вместе с военными останавливают авто. Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Киевской области на въезде в столицу были зафиксированы километровые пробки. Отмечается, что в регионе утро началось с вручения повесток.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE.

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По словам жителей села Новые Петровцы, почти у всех остановок и магазинов ходят военные с папками и несколько правоохранителей.

проверка автомобиля в Киевской области
Полицейские вместе с военными останавливают авто. Фото: Новини.LIVE

В свою очередь на КП полицейские останавливают и проверяют каждое авто.

Кто имеет право вручать повестки

Отметим, что в Украине во время военного положения и общей мобилизации повестку может вручить не только должностное лицо ТЦК и СП. Это могут сделать и представители органов местного самоуправления, руководители предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о проверке всех военно-врачебных комиссий с 24 февраля 2022 года. Указ появился на сайте Офиса Президента во вторник, 12 сентября.

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