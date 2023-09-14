На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина
В Киевской области на въезде в столицу были зафиксированы километровые пробки. Отмечается, что в регионе утро началось с вручения повесток.
Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE.
Что известно
По словам жителей села Новые Петровцы, почти у всех остановок и магазинов ходят военные с папками и несколько правоохранителей.
В свою очередь на КП полицейские останавливают и проверяют каждое авто.
Кто имеет право вручать повестки
Отметим, что в Украине во время военного положения и общей мобилизации повестку может вручить не только должностное лицо ТЦК и СП. Это могут сделать и представители органов местного самоуправления, руководители предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о проверке всех военно-врачебных комиссий с 24 февраля 2022 года. Указ появился на сайте Офиса Президента во вторник, 12 сентября.