На Житомирській трасі сталася масштабна ДТП: постраждали діти
ДТП за участі трьох автомобілів та пішохода сталася на Житомирській трасі. Внаслідок інциденту постраждали двоє дітей та жінка.
Про це повідомила поліція Київщини.
Хто спровокував ДТП
"Аварія сталася на ділянці траси біля села Гурівщина. Як попередньо встановили правоохоронці, 50-річний водій "ВАЗ" застосував екстрене гальмування, щоб пропустити пішохода на "зебрі". Кермувальник наступної автівки "Honda", повернув праворуч і уникнув зіткнення. А водій третьої машини — "Volkswagen" — не встиг зорієнтуватися й ударив "ВАЗ"", — говориться у повідомленні.
Правоохоронці повідомили, що внаслідок зіткнення постраждали 74-річна пасажирка "ВАЗ" та двоє дітей, які перебували в "Volkswagen" — 2 та 8 років.
Раніше ми повідомляли, що у Києві борються за життя 16-річного хлопця, якого нібито напідпитку збив син екснардепа. Постраждалий заразу комі. А його батьки переживають, що винуватець ДТП може уникнути покарання.
Нагадуємо, у Київській області сталась смертельна аварія, внаслідок чого загинув велосипедист. ДТП сталась на автодорозі Березань – Згурівка.