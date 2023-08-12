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На Житомирській трасі сталася масштабна ДТП: постраждали діти

12 серпня 2023 13:12
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
На Житомирській трасі сталася масштабна ДТП: постраждали діти
Авто, постраждале внаслідок ДТП. Фото: Поліція Київщини
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

ДТП за участі трьох автомобілів та пішохода сталася на Житомирській трасі. Внаслідок інциденту постраждали двоє дітей та жінка.

Про це повідомила поліція Київщини.

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"Аварія сталася на ділянці траси біля села Гурівщина. Як попередньо встановили правоохоронці, 50-річний водій "ВАЗ" застосував екстрене гальмування, щоб пропустити пішохода на "зебрі". Кермувальник наступної автівки "Honda", повернув праворуч і уникнув зіткнення. А водій третьої машини — "Volkswagen" — не встиг зорієнтуватися й ударив "ВАЗ"", — говориться у повідомленні. 

Правоохоронці повідомили, що внаслідок зіткнення постраждали 74-річна пасажирка "ВАЗ" та двоє дітей, які перебували в "Volkswagen" — 2 та 8 років.

Діти, які постраждали внаслідок ДТП. Фото: Поліція Київщини 
Розбитий внаслідок ДТП "Volkswagen". Фото: Поліція Київщини

Раніше ми повідомляли, що у Києві борються за життя 16-річного хлопця, якого нібито напідпитку збив син екснардепа. Постраждалий заразу комі. А його батьки переживають, що винуватець ДТП може уникнути покарання.

Нагадуємо, у Київській області сталась смертельна аварія, внаслідок чого загинув велосипедист. ДТП сталась на автодорозі Березань – Згурівка. 

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