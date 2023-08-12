На Житомирской трассе произошло масштабное ДТП: пострадали дети

Авто, пострадавшее в результате ДТП. Фото: Полиция Киевской области

ДТП с участием трех автомобилей и пешехода произошло на Житомирской трассе. В результате инцидента пострадали двое детей и женщина.

Об этом сообщила полиция Киевской области.

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"Авария произошла на участке трассы возле села Гуровщина. Как предварительно установили правоохранители, 50-летний водитель "ВАЗ" применил экстренное торможение, чтобы пропустить пешехода на "зебре". Водитель следующего автомобиля "Honda", повернул направо и избежал столкновения. машины — "Volkswagen" — не успел сориентироваться и ударил "ВАЗ"" , — говорится в сообщении.

Правоохранители сообщили, что в результате столкновения пострадали 74-летняя пассажирка "ВАЗ" и двое детей, которые находились в "Volkswagen" — 2 и 8 лет.

Дети, пострадавшие в результате ДТП. Фото: Полиция Киевской области

Разбит в результате ДТП "Volkswagen". Фото: Полиция Киевской области

Ранее мы сообщали, что в Киеве борются за жизнь 16-летнего парня, которого якобы под хмельком сбил сын экснардепа. Пострадавший заразу коми. Его родители переживают, что виновник ДТП может избежать наказания.

Напомним, в Киевской области произошла смертельная авария , в результате чего погиб велосипедист. ДТП произошло на автодороге Березань - Згуровка.