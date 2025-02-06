Денис Комарницький — в ексдепутата НАБУ проводить обшуки

Ексдепутат Київради Денис Комарницький. Фото: Facebook

Національне антикорупційне бюро 6 лютого прийшло з обшуками до ексдепутата Київради Дениса Комарницького. Офіційних подробиць щодо цього правоохоронці поки не повідомляли.

Про це повідомляє "Економічна Правда".

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Як відомо, 6 лютого НАБУ проводить обшуки в Дениса Комарницького, якого називають "смотрящим за Києвом". Наразі офіційних повідомлень від правоохоронних органів немає.

Зазначимо, Комарницький — соратник ексмера Києва Леоніда Черновецького. "Новим смотрящим за столицею" його почали називати восени 2019 року, після виборів до Верховної Ради.

Низка журналістів, активістів та експертів заявляли, що команда Комарницького працювала з нардепом Миколою Тищенком під час парламентських перегонів.

Нагадаємо, 29 січня НАБУ провело обшуки в мера Ужгорода та посадовців. Слідчі дії відбулися як у приватних будинках, так і в приміщеннях Ужгородської міської ради.

А 10 січня правоохоронці проводили сотні обшуків по всій країні. Це було пов'язано з організацією незаконних каналів переправлення чоловіків через кордон.