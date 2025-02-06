Денис Комарницкий — у экс-депутата НАБУ проводит обыски

Экс-депутат Киевсовета Денис Комарницкий. Фото: Facebook

Национальное антикоррупционное бюро 6 февраля пришло с обысками к экс-депутату Киевсовета Денису Комарницкому. Официальных подробностей по этому поводу правоохранители пока не сообщали.

Об этом сообщает "Экономическая Правда".

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Обыски у Дениса Комарницкого

Как известно, 6 февраля НАБУ проводит обыски у Дениса Комарницкого, которого называют "смотрящим за Киевом". Сейчас официальных сообщений от правоохранительных органов нет.

Отметим, Комарницкий — соратник экс-мэра Киева Леонида Черновецкого. "Новым смотрящим за столицей" его начали называть осенью 2019 года, после выборов в Верховную Раду.

Ряд журналистов, активистов и экспертов заявляли, что команда Комарницкого работала с нардепом Николаем Тищенко во время парламентских выборов.

Напомним, 29 января НАБУ провело обыски у мэра Ужгорода и должностных лиц. Следственные действия прошли как в частных домах, так и в помещениях Ужгородского городского совета.

А 10 января правоохранители проводили сотни обысков по всей стране. Это было связано с организацией незаконных каналов переправки мужчин через границу.