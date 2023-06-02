Над Києвом цієї ночі знищено 30 повітряних цілей

Повітряна тривога у Києві. Фото: REUTERS

Цієї ночі над Україною знову лунала повітряна тривога. Мапа країни була вся червона. За останні 6 днів ворог завдав вже 6-го повітряного удару по столиці.

Цього разу атака була комбінованою: дронами та крилатими ракетами одночасно. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

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За попередньою інформацією, у повітряному просторі над Києвом та навколо Києва сили та засоби протиповітряної оборони виявили і знищили понад 30 повітряних цілей різного типу.

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Наслідки нічної атаки у Києві

Київський міський голова Віталій Кличко повідомив, що після скасування тривоги в Дарницькому районі столиці на дорозі виявили тліючі уламки ракети. Рятувальники вже виїхали на місце.

Також в Подільському районі сталося загоряння травʼяного настилу внаслідок падіння уламків.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський прокоментував смерть людей у Києві через закрите укриття під час російського обстрілу. Він заявив, що подібне ніколи більше не повинно повторитися.