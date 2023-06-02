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Над Києвом цієї ночі знищено 30 повітряних цілей

2 червня 2023 05:10
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Лариса Голуб
Редактор
Над Києвом цієї ночі знищено 30 повітряних цілей
Повітряна тривога у Києві. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Цієї ночі над Україною знову лунала повітряна тривога. Мапа країни була вся червона. За останні 6 днів ворог завдав вже 6-го повітряного удару по столиці.

Цього разу атака була комбінованою: дронами та крилатими ракетами одночасно. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації

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За попередньою інформацією, у повітряному просторі над Києвом та навколо Києва сили та засоби протиповітряної оборони виявили і знищили понад 30 повітряних цілей різного типу.

Повідомлення КМВА у Telegram

Наслідки нічної атаки у Києві

Київський міський голова Віталій Кличко повідомив, що після скасування тривоги в Дарницькому районі столиці на дорозі виявили тліючі уламки ракети. Рятувальники вже виїхали на місце. 

Також в Подільському районі сталося загоряння травʼяного настилу внаслідок падіння уламків.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський прокоментував смерть людей у Києві через закрите укриття під час російського обстрілу. Він заявив, що подібне ніколи більше не повинно повторитися. 

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