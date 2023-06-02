Над Киевом этой ночью уничтожено 30 воздушных целей

Воздушная тревога в Киеве. Фото: REUTERS

Этой ночью над Украиной снова звучала воздушная тревога. Карта страны была красная. За последние 6 дней враг нанес уже 6-й воздушный удар по столице.

В этот раз атака была комбинированной: дронами и крылатыми ракетами одновременно. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

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По предварительной информации, в воздушном пространстве над Киевом и вокруг Киева силы и средства противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили более 30 воздушных целей разного типа.

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Последствия ночной атаки в Киеве

Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил, что после отмены тревоги в Дарницком районе столицы на дороге обнаружили тлеющие обломки ракеты. Спасатели уже уехали на место.

Также в Подольском районе произошло возгорание травяного настила в результате падения обломков.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал смерть людей в Киеве из-за закрытого укрытия во время российских обстрелов. Он заявил, что подобное никогда больше не должно повториться.