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Над столицею цієї ночі знищили усі повітряні цілі, — КМВА

13 червня 2023 05:04
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Над столицею цієї ночі знищили усі повітряні цілі, — КМВА
Повітряна тривога у Києві. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Цієї ночі, 13 червня, по всій Україні кілька годин поспіль тривала повітряна тривога

Навколо Києва усі ворожі цілі в повітряному просторі були виявлені та успішно знищені силами та засобами протиповітряної оборони. Про це повідомляє Київська міська військова адміінстрація. 

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"Попередньо, для нападу на Київ противник застосував крилаті ракети Х-101/555, традиційно випущені стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС з району Каспійського моря", — йдеться в повідомленні КМВА.

 Також у КМВА зазначають, що дані оперативного зведення ще збираються та уточнюються. 

Нагадаємо, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що дані про обстановку в небі під час повітряних тривог власники телеграм-каналів беруть із анонімних джерел. Таким чином вони відстежують напрямки руху ракет та шахедів.

Він наголосив, що є система "Віраж-планшет", яка надає авторам телеграм-каналів інформацію про повітряну обстановку. Крім того, отримується інформація від голів військових місцевих адміністрацій, а також з пунктів управління Повітряних сил. 

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