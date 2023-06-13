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Над столицей этой ночью уничтожили все воздушные цели, — КМВА

13 июня 2023 05:04
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Над столицей этой ночью уничтожили все воздушные цели, — КМВА
Воздушная тревога в Киеве. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Этой ночью, 13 июня, по всей Украине несколько часов продолжалась воздушная тревога.

Вокруг Киева все враждебные цели в воздушном пространстве были обнаружены и успешно уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

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"Предварительно, для нападения на Киев противник применил крылатые ракеты Х-101/555, традиционно выпущенные стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС из района Каспийского моря ", — говорится в сообщении КМВА.

Также в КМВА отмечают, что данные еще собираются и уточняются.

Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что данные об обстановке в небе во время воздушных тревог владельцы телеграмм-каналов берут из анонимных источников. Таким образом, они отслеживают направления движения ракет и шахедов.

Он подчеркнул, что существует система "Вираж-планшет", которая предоставляет авторам телеграмм-каналов информацию о воздушной обстановке. Кроме того, получается информация от глав военных местных администраций, а также пунктов управления Воздушных сил.

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