Над столицею вже знищено 20 дронів, — Кличко

Над Києвом збивають ворожі дрони. Фото: соцмережі

Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що ППО знищила вже понад 20 БПЛА поблизу столиці.

Мер закликав перебувати у безпечних місцях, адже на Київ іде нова партія дронів-камікадзе. Про це він написав у Telegram.

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"Не нехтуйте своєю безпекою. Ніч буде складною", — пише він.

Також він написав, що групи БПЛА рухаються на Київ зі сторони Вишгородського району (Іванкова) та з півдня області. Частина дронів вже перетнула адмінкордон області.

На Вишгородщині вже працює ППО.

За попередньою інформацією, внаслідок ворожої атаки на Київ є один загиблий, ще троє постраждалих. Як повідомив мер Києва Кличко, у Солом'янському районі столиці, внаслідок падіння уламків БПЛА біля приміщення однієї з АЗС, госпіталізували жінку 35 років, загинув 41-річний чоловік.

Нагадаємо, Україною шириться повітряна тривога. Повідомляться про загрозу безпілотників. За даними моніторингових каналів, зафіковано кілька цілей, ймовірно, Шахеди.