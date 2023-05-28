Над столицею вже знищено 20 дронів, — Кличко
Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що ППО знищила вже понад 20 БПЛА поблизу столиці.
Мер закликав перебувати у безпечних місцях, адже на Київ іде нова партія дронів-камікадзе. Про це він написав у Telegram.
"Не нехтуйте своєю безпекою. Ніч буде складною", — пише він.
Також він написав, що групи БПЛА рухаються на Київ зі сторони Вишгородського району (Іванкова) та з півдня області. Частина дронів вже перетнула адмінкордон області.
На Вишгородщині вже працює ППО.
За попередньою інформацією, внаслідок ворожої атаки на Київ є один загиблий, ще троє постраждалих. Як повідомив мер Києва Кличко, у Солом'янському районі столиці, внаслідок падіння уламків БПЛА біля приміщення однієї з АЗС, госпіталізували жінку 35 років, загинув 41-річний чоловік.
Нагадаємо, Україною шириться повітряна тривога. Повідомляться про загрозу безпілотників. За даними моніторингових каналів, зафіковано кілька цілей, ймовірно, Шахеди.