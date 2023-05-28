Над столицей уже уничтожено 20 дронов, — Кличко

Над Киевом сбивают вражеские дроны. Фото: соцсети

Киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что ПВО уничтожило уже более 20 БПЛА вблизи столицы.

Мэр призвал находиться в безопасных местах, ведь на Киев идет новая партия дронов-камикадзе. Об этом он написал в Telegram.

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"Не пренебрегайте своей безопасностью. Ночь будет сложной", — пишет он.

Также он написал, что группы БПЛА двигаются в Киев со стороны Вышгородского района (Иванкова) и с юга области. Часть дронов уже пересекла админграницу области.

По предварительной информации, в результате вражеской атаки на Киев есть один погибший, еще трое пострадавших.

Как сообщил мэр Киева Кличко, в Соломенском районе столицы в результате падения обломков БПЛА возле помещения одной из АЗС госпитализировали женщину 35 лет, погиб 41-летний мужчина.

Напомним, по Украине распространяется воздушная тревога. Сообщаются об угрозе беспилотников. По данным мониторинговых каналов, зафиксировано несколько целей, вероятно, Шахеды.