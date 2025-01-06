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Надягнула на себе — у Києві судили жінку за крадіжку одягу

6 січня 2025 14:30
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
У Києві судили жінку, яка намагалася вкрасти одяг з Епіцентру
Магазин одягу. Ілюстративне фото: depositphotos
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Києві судили жінку, яка вкрала одяг з магазину "Епіцентр". Для цього вона вирішила надягнути його на себе.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У листопаді 2023 року жінка взяла з полиць дві пари шкарпеток, джемпер, дві майки, колготи на загальну вартість 4841 гривна. Для крадіжки вона вирішила частину з одягу надягнути на себе, а інше сховати в сумку. Таким чином зловмисниця намагалася вийти з приміщення, оминувши каси, але її викрили й зупинили. 

Рішення суду

Під час суду жінка визнала свою провину та розкаялася. Суд призначив покарання у вигляді позбавлення волі на п'ять років, але звільнив від відбування покарання з випробувальним терміном два роки.

Нагадаємо, у Харкові жінка судилася з "Ощадбанком" через списання коштів з її депозитного рахунку. У банку відмовилися повертати гроші.

А в Луцьку чоловік облаяв працівників ТЦК та СП, бо ті запитали в нього військово-обліковий документ. Чоловіку призначили штраф.

Київ суд крадіжка Епіцентр судові рішення

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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