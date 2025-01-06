В Киеве судили женщину, которая пыталась украсть одежду из Эпицентра

Магазин одежды. Иллюстративное фото: depositphotos

В Киеве судили женщину, которая украла одежду из магазина "Эпицентр". Для этого она решила надеть ее на себя.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В ноябре 2023 года женщина взяла с полок две пары носков, джемпер, две майки, колготы на общую стоимость 4841 гривна. Для кражи она решила часть из одежды надеть на себя, а остальное спрятать в сумку. Таким образом злоумышленница пыталась выйти из помещения, минуя кассы, но ее разоблачили и остановили.

Решение суда

В ходе суда женщина признала свою вину и раскаялась.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы на пять лет, но освободил от отбывания наказания с испытательным сроком два года.

Напомним, в Харькове женщина судилась с "Ощадбанком" из-за списания средств с ее депозитного счета. В банке отказались возвращать деньги.

А в Луцке мужчина обругал работников ТЦК и СП, потому что те спросили у него военно-учетный документ. Мужчине назначили штраф.