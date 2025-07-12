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Головна Київ Найбільша спецконфіскація — суд стягнув 2,6 млрд з онлайн-казино

Найбільша спецконфіскація — суд стягнув 2,6 млрд з онлайн-казино

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2025 18:50
Суд стягнув з онлайн-казино PIN-UP понад два млрд
Жінка грає в онлайн-казино. Ілюстративне фото: tyzhden.ua

В Україні провели найбільшу спецконфіскацію грошей в історії. Відтак, суд стягнув в дохід держави 2,6 млрд грн з онлайн-казино "Pin-Up".

Про це інформує Державне бюро розслідувань (ДБР) у суботу, 12 липня.

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Отже, Шевченківський районний суд Києва застосував спеціальну конфіскацію, стягнувши в дохід держави 2,6 млрд грн компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино "PIN-UP".

Також суд затвердив угоду між прокурором та обвинуваченим — директором онлайн-казино "Pin-Up". 

Його засуджено на п’ять років, зі звільненням від відбування покарання строком на три роки за провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором (ч. 4 ст. 111-1 КК України), участь у злочинній організації (ч. 3 ст. 255 КК України); умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України); легалізацію майна одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України), службове підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України).

Казино
Люди грають в онлайн-казино. Ілюстративне фото: Freepik

Спецконфіскація грошей з онлайн-казино — деталі справи

Нагадаємо, що у межах розслідування діяльності цього онлайн-казино працівники Бюро та прокурори Офісу Генерального прокурора у співпраці виявили факти пособництва представників цієї компанії державі-агресору. 

Зокрема, документально підтверджено зв’язки онлайн-казино із представниками РФ, підсанкційними в Україні суб’єктами. А також встановлено фінансові потоки в інтересах наповнення бюджету агресора й підтримки діяльності, пов’язаної зі збройною агресією проти України. 

Працівники ДБР провели комплекс процесуальних заходів, у тому числі технічних, із залученням відповідних експертів, які підтвердили негативні наслідки для боєздатності Сил Оборони України через використання послуг цього онлайн-казино. 

У межах розслідування також встановлено, що пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи провадять свою господарську діяльність на території так званої "ЛНР", наповнюючи таким чином бюджет ворога. 

До того ж особа, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення, здійснювала фінансування ветеранів так званої "СВО". 

Саме ж онлайн-казино продовжує свою діяльність на території Росії та російських вебресурсах. 

Попередньо, у межах провадження на підставі зібраних доказів повідомлено про підозри Голові та члену Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей за фактами пособництва державі-агресору та незаконного зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту, а також за фактами пособництва державі-агресору. 

Також про підозри повідомлено власникам онлайн-казино.

Казино
Скриншот повідомлення ДБР/Facebook

Раніше ми інформували, що в України за 2024 рік кількість осіб у Реєстрі лудоманів зросла утричі.

Також ми повідомляли, що у Харкові суд виніс вирок чоловіку, який організував підпільний гральний заклад.

ДБР азартні ігри казино конфіскація судові рішення
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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