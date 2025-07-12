Суд стягнув з онлайн-казино PIN-UP понад два млрд

Жінка грає в онлайн-казино. Ілюстративне фото: tyzhden.ua

В Україні провели найбільшу спецконфіскацію грошей в історії. Відтак, суд стягнув в дохід держави 2,6 млрд грн з онлайн-казино "Pin-Up".

Про це інформує Державне бюро розслідувань (ДБР) у суботу, 12 липня.

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Отже, Шевченківський районний суд Києва застосував спеціальну конфіскацію, стягнувши в дохід держави 2,6 млрд грн компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино "PIN-UP".

Також суд затвердив угоду між прокурором та обвинуваченим — директором онлайн-казино "Pin-Up".

Його засуджено на п’ять років, зі звільненням від відбування покарання строком на три роки за провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором (ч. 4 ст. 111-1 КК України), участь у злочинній організації (ч. 3 ст. 255 КК України); умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України); легалізацію майна одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України), службове підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України).

Люди грають в онлайн-казино. Ілюстративне фото: Freepik

Спецконфіскація грошей з онлайн-казино — деталі справи

Нагадаємо, що у межах розслідування діяльності цього онлайн-казино працівники Бюро та прокурори Офісу Генерального прокурора у співпраці виявили факти пособництва представників цієї компанії державі-агресору.

Зокрема, документально підтверджено зв’язки онлайн-казино із представниками РФ, підсанкційними в Україні суб’єктами. А також встановлено фінансові потоки в інтересах наповнення бюджету агресора й підтримки діяльності, пов’язаної зі збройною агресією проти України.

Працівники ДБР провели комплекс процесуальних заходів, у тому числі технічних, із залученням відповідних експертів, які підтвердили негативні наслідки для боєздатності Сил Оборони України через використання послуг цього онлайн-казино.

У межах розслідування також встановлено, що пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи провадять свою господарську діяльність на території так званої "ЛНР", наповнюючи таким чином бюджет ворога.

До того ж особа, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення, здійснювала фінансування ветеранів так званої "СВО".

Саме ж онлайн-казино продовжує свою діяльність на території Росії та російських вебресурсах.

Попередньо, у межах провадження на підставі зібраних доказів повідомлено про підозри Голові та члену Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей за фактами пособництва державі-агресору та незаконного зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту, а також за фактами пособництва державі-агресору.

Також про підозри повідомлено власникам онлайн-казино.

Скриншот повідомлення ДБР/Facebook

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