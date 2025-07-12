Суд взыскал с онлайн-казино PIN-UP более двух млрд

Женщина играет в онлайн-казино. Иллюстративное фото: tyzhden.ua

В Украине провели крупнейшую спецконфискацию денег в истории. Следовательно, суд взыскал в доход государства 2,6 млрд грн с онлайн-казино "Pin-Up".

Об этом информирует Государственное бюро расследований (ГБР) в субботу, 12 июля.

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Итак, Шевченковский районный суд Киева применил специальную конфискацию, взыскав в доход государства 2,6 млрд грн компании, которая действовала в Украине под брендом онлайн-казино "PIN-UP".

Также суд утвердил соглашение между прокурором и обвиняемым — директором онлайн-казино "Pin-Up".

Он осужден на пять лет, с освобождением от отбывания наказания сроком на три года за осуществление хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины), участие в преступной организации (ч. 3 ст. 255 УК Украины); умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины); легализацию имущества полученного преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК Украины), служебный подлог (ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Люди играют в онлайн-казино. Иллюстративное фото: Freepik

Спецконфискация денег из онлайн-казино — детали дела

Напомним, что в рамках расследования деятельности этого онлайн-казино работники Бюро и прокуроры Офиса Генерального прокурора в сотрудничестве выявили факты пособничества представителей этой компании государству-агрессору.

В частности, документально подтверждены связи онлайн-казино с представителями РФ, подсанкционными в Украине субъектами. А также установлены финансовые потоки в интересах наполнения бюджета агрессора и поддержки деятельности, связанной с вооруженной агрессией против Украины.

Работники ГБР провели комплекс процессуальных мероприятий, в том числе технических, с привлечением соответствующих экспертов, которые подтвердили негативные последствия для боеспособности Сил Обороны Украины из-за использования услуг этого онлайн-казино.

В рамках расследования также установлено, что связанные с деятельностью онлайн-казино лица осуществляют свою хозяйственную деятельность на территории так называемой "ЛНР", наполняя таким образом бюджет врага.

К тому же лицо, непосредственно контролирующее деятельность онлайн-казино, после начала полномасштабного вторжения, осуществляло финансирование ветеранов так называемой "СВО".

Само же онлайн-казино продолжает свою деятельность на территории России и российских вебресурсах.

Предварительно, в рамках производства на основании собранных доказательств сообщено о подозрениях Председателю и члену Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей по фактам пособничества государству-агрессору и незаконного хранения наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта, а также по фактам пособничества государству-агрессору.

Также о подозрениях сообщено владельцам онлайн-казино.

Скриншот сообщения ГБР/Facebook

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