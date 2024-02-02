Подільсько-Воскресенський міст у Києві. Фото: wikipedia

Команда проекту "Наша Справа" перевірила 111 маршрутний автобус, який проходить через вже легендарний довгобуд, "золотий" міст, який в народі охрестили пам’ятником корупції, а саме Подільський мостовий перехід. Що не так з недозапуском Подільского мосту, які є альтернативи і коли його таки запустять?

Про це дізнавались журналісти проєкту "Наша Справа" Новини.LIVE.

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Запуск маршруту №111

Свій рух 111 автобусний маршрут розпочинає з площі Українських Героїв, колишньої Льва Толстого. Він курсує з правого берега столиці до лівого, а саме до Дарницької площі. Уся унікальність цього маршруту полягає лише в тому, що проходить він по Подільському мостовому переходу. 1 грудня 2023 року очільник столиці Віталій Кличко в своїй манері урочисто відкрив рух цим мостом.

"Зараз ми вже відкриваємо рух, це об’єкт, який вкрай важливий для життєдіяльності міста, це об’єкт, якого чекали вже більше 30-ти років. Поступово, крок за кроком починає свою роботу", — сказав Віталій Кличко під час відкриття Подільського мостового переходу.

Віталій Кличко на Подільському мосту. Фото: скріншот

Утім, звичайних автівок на мосту не зустріти. Проїзд Подільсько-Воскресенським мостом дозволений лише для спецтранспорту та пасажирських автобусів, які курсують 111 маршрутом. Таке рішення, прийняте столичною владою, чи не одразу розкритикували транспортні експерти.

"Ефективностi воно не несе ніякої, тому що цей 111 автобус, який запустили, він не перевозить там якусь частину людей туди куди потрібно. Від Дарницької площі й так йде автобусний маршрут до Подолу. Тобто це якісь дуже хаотичні, дуже необдумані рішення. Аби щось робити, але це не про транспортну політику, не про нормальну систему управління транспорту, тощо", — зазначив Олександр Гречко, співзасновник ГО "Пасажири Києва" в коментарі "Наша Справа".

Відкидаєш — пропонуй. Експерти розробили альтернативне рішення. Громадська організація "Пасажири Києва" запропонувала КМДА зміни в автобусних маршрутах. За їхніми словами це дозволить зменшити час поїздки та кількість пересадок, залучивши при цьому більшу кількість пасажирів.

"Ми пропонуємо продовжити автобус №72 через Подільський міст, ст. м. "Лівобережна" до готелю "Славутич" (Русанівка) з поглинанням маршрутів №111 і №48", — зазначено в публікації ГО "Пасажири Києва".

Пропозиція курсування маршруту. Фото: Новини.LIVE

Звісно, така пропозиція намагається вирішити питання лише громадського транспорту. Водночас, зрозуміло, що Подільський мостовий перехід точно не будувався виключно для автобусних маршрутів. Цей об’єкт проектувався не просто як важлива артерія сполучення правого та лівого берега столиці.

Що важливіше, він мав би розвантажити Північний міст та міст Метро, який, нагадаємо, в аварійному стані. Однак, коли естакадою запустять автомобілі — невідомо, адже відкриття Подільського мостового переходу з року в рік відтерміновують.

Хронологія будівництва Подільського мостового переходу

Подільсько-Воскресенський міст можна назвати справжнім довгобудом. Проєкт цього унікального об’єкту розроблявся ще у 1987—1989 роках, а затвердили його лише у 1993 році. Саме тоді й розпочались будівельні роботи, які тривали недовго.

Через брак фінансування будівництво одразу зупинили, поновивши його фактично за 10 років — у 2003. З тієї ж причини на декілька місяців було призупинено зведення споруди й у 2010. І якщо до цього часу на об’єкті були труднощі лише з фінансуванням, то в подальшому труднощі виникли зовсім у інших аспектах.

Початок будівництва Подільського мосту. Фото: Новини.LIVE

18 листопада 2011 року під час будівництва Подільського мосту в Дніпро впав і зламався унікальний плавучий кран "Захарій". Він був задіяний в монтуванні сегментів арок, кожна з яких важить 600 тонн. Це суттєво вплинуло на терміни будівництва, тож останні два сегменти було встановлено лише у 2014 році.

А ось у 2015 проблеми почались вже у генпідрядника будівництва. З’ясувалось, що компанія набрала кредитів у державному банку на будівництво мосту, але так і не завершила його та при цьому не сплачувала кошти за кредит. Зрештою у 2017 році на будівництво Подільського мостового переходу зайшла нова компанія, яка отримала перемогу в тендері, а саме ТОВ "ЕКО-БУД-ТРЕЙД". Утім, з того часу скандали довкола будівництва лише зростали.

"Є десятки відкритих кримінальних справ, які я так розумію до суду не доходили

Складається враження, що ну як, кажуть, що порішали ті кримінальні справи, які відкривали щодо конкретних людей, а потім виходить термін давності і про них забувають", — повідомив Микола Томенко, екс-депутат Верховної ради України.

Колишній депутат ВРУ Микола Томенко. Фото: Новини.LIVE

У серпні 2018 року Київська міська прокуратура відкрила кримінальне провадження, у якому компанію "Еко-Буд-Трейд" та попереднього підрядника будівництва Подільського мосту запідозрили в розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Навесні 2020 року за компанію також взявся антимонопольний комітет України. Він встановив наявність змови між ТОВ "ФОРМА" і ТОВ "ЕКО-БУД-ТРЕЙД" під час їхньої участі у тендерах на будівництво Подільського мостового переходу.

"За змову під час участі у торгах Комітет оштрафував ТОВ "ФОРМА" і ТОВ "ЕКО-БУД-ТРЕЙД" на загальну суму 182 596 969 грн. Окрім штрафу, згідно з Законом України "Про публічні закупівлі", зазначені компанії позбавлені права участі в публічних закупівлях на 3 роки", — зазначено в публікації АМКУ.

У 2021 році і взагалі було відкрито 3 кримінальні провадження. Серед них справа про замах на розкрадання 3 мільярдів гривень під час будівництва Подільського мостового переходу. Та що цікаво — чи не в кожному провадженні, окрім генпідрядника будівництва, фігурує ще одна компанія — КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва".

Це підприємство є замовником будівництва Подільського мостового переходу та підпорядковується Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, який з вересня 2021 року очолює Руслан Кандибор. 2023 року керівнику дирекції Роману Лісневському було повідомлено про підозру в розтраті бюджетних коштів.

"Раніше директору КП "Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" та керівнику генпідпрядної організації прокуратура повідомила про підозру у завданні збитків на понад 6 млн грн", — повідомлення від прокуратури.

Питання щодо неефективності витрат бюджетних коштів до дирекції виникали часто. 17 листопада 2020 року компанія оголосила про відкриті торги на придбання позашляховика вартістю 1,5 мільйона гривень.

Позашляховик за 1,5 мільйона гривень. Фото: скріншот

"Торги сьогодні вже скасовані. А директора комунального підприємства повідомили про звільнення. Не можуть чиновники поводитися так нахабно і безсовісно з коштами міського бюджету, коштами киян. І це повинні розуміти всі, хто працює у владі", — зазначено на сайті КМДА.

Директором підприємства, згідно з аналітичними платформами, тоді числився все той же Роман Лісневський. Утім, попри його звільнення, наприкінці 2022 року йому дивним чином все ж вдалося знову повернутися в підприємство на керівну посаду.

Про те, як та чому його допустили до управління ми намагались дізнатись в керівника Департаменту інфраструктури КМДА Руслана Кандибора, але відповіді так і не отримали. Тим часом, незважаючи на всі перипетії, будівництво Подільського мостового переходу триває.

"Ми продовжуємо будівництво цього мостового переходу. Адже це важливий об’єкт для життєдіяльності міста, а також для його обороноздатності. Наступним етапом Департамент транспортної інфраструктури виконає комплекси роботи для забезпечення проїзду на вул. Оноре де Бальзака — ці роботи вже тривають", — йдеться в повідомленні від КМДА.

Подільсько-Воскресенський міст мав би сполучити правий берег столиці з лівобережним густонаселеним масивом Троєщиною. Але на сьогодні естакада обривається на Русанівських садах, а 111 маршрутний автобус продовжує свій рух з’їжджаючи по вузькій вулиці вздовж дачного кооперативу. Саме на Русанівських садах команда проєкту "Наша Справа" завершила свою подорож 111 маршрутом, щоб поспілкуватись з місцевими жителями.

Ще у 2010 році мешканці Русанівських садів активно протестували проти зведення Подільського мостового переходу в тому вигляді, в якому його було запропоновано зводити.

"Це конкретний наступ на оцей шмат землі. Там Горбачиха, там є унікальні рослини, там є унікальні птахи, ну взагалі, там кусочок дикої природи. Давно вже хочуть його забрати. Так само там багато будинків, які позносили люди до цього часу не отримали компенсації, деяким просто дали землю десь на болоті чи в ярах, де немає ні води, ні електрики, нічого взагалі", — розповів журналістам житель Русанівських садів.

Житель Русанівських садів. Фото: Новини.LIVE

Протистояння влади та місцевого населення тривало роками. До прикладу, в 2020 році жителі Русанівських садів виступали проти зведення з'їздів Подільського мостового переходу на вулиці Центральній Садовій, адже мовляв це не лише знищить дорогу, а й спричинить транспортний колапс коли мостом відкриють проїзд транспорту.

"Якщо пустити сюди транспорт з мосту, то там вже біля тих високих будинків, там же стоянки зліва справа. Там ледь протискається цей великий автобус. А якщо пустити великий транспорт через сади, то я не розумію, що вони роблять", — зазначила жителька Русанівських садів.

Жителька Русанівських садів. Фото: Новини.LIVE

Зрештою, у 2021 проєкт будівництва Подільського мостового переходу перезатвердили, було прийнято рішення побудувати додатковий з'їзд та заїзд.

"Порівняно з минулим проєктом тепер у ньому передбачено будівництво ще одного з’їзду з Подільського мостового переходу на житловий масив Троєщина — на вул. Оноре де Бальзака та заїзду з цієї вулиці на міст. Таким чином, розмовам про те, буде чи не буде з’їзд на вул. Оноре де Бальзака, документально поставлена крапка", — йдеться в повідомленні КМДА.

Для того, щоб прокласти даний маршрут, екстакада має проходити через залізничні колії. Проте, яким чином це відбуватиметься — достеменно відомо не було. І лише наприкінці 2023 року заступник мера Віталія Кличка, Микола Поворозник розповів, що під залізницею буде зроблено "прокол" яким запустять дорогу на вулицю Оноре де Бальзака. Однак таке рішення тимчасове.

Повідомлення КМДА. Фото: скріншот

Тож складається враження, що міст будують аби просто будувати, адже ніхто так і не може точно розповісти про те, яким буде мостовий перехід по завершенню будівництва. А при цьому на будівництво Подільського мостового переходу з бюджету міста вже витрачено мільярди гривень.

"Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради кошторисна вартість будівництва Об’єкту складає 19 921 572 998 грн, станом на 01.01.2024 освоєно 15 532 541 200 грн.", — відповідь КМДА на запит проекту "Наша Справа"

"Навіть надаючи оцінку тій кількості витрачених коштів і відкритих кримінальних справ, навіть в порівнянні з аналогічними інфраструктурними об’єктами по всьому світу, ми сьогодні з впевненістю можемо зазначати, що навіть в найрозвиненіших країнах, кількість цих коштів є захмарна, тобто вартість квадратного метру цього моста входить в трійку найдорожчих мостів світу", — заявив Дмитро Калько, адвокат для проекту "Наша Справа".

Адвокат Дмитро Калько. Фото: Новини.LIVE

Коли відкриють Подільський міст

Не зрозуміло й те, коли Подільський мостовий перехід врешті відкриють для автомобілів. Для цього його будівництво мають повністю завершити. Але був ковід, а тепер — війна. Тож терміни переносять, кажуть в мерії.

Відповідь КМДА на запит. Фото: скріншот

Що важливо, експерти також зазначають, що запуск громадського транспорту Подільсько-Воскресенським мостовим переходом — це не просто невиправдана піар акція. Таке рішення може нести небезпеку для пасажирів, оскільки міст досі не введений в експлуатацію, а будівельні роботи все ще тривають.

"Отримуюється сертифікат готовності відповідно до закону як і будь який об’єкт відповідного класу вводиться в експлуатацію так само. Тобто де-юре якщо він не введений в експлуатацію, немає юридичного висновку і де-юре цей об’єкт не вважається добудованим, введеним в експлуатацію і готовим до експлуатації. Якщо він не готовий до експлуатації, тому що якщо щось трапляється ми всі потрапляємо в юридичну площину", — зауважив адвокат Дмитро Калько в інтервʼю проєкту "Наша Справа".

Та чи нестиме столична влада відповідальність за безпеку пасажирів, прийнявши рішення про запуску громадського транспорту Подільським мостовим переходом — питання риторичне. Так само як і питання щодо кадрової політики Віталія Кличка.

Хоча у 2021 році Віталій Кличко звільнив свого заступника Олександра Густєлєва через затягування робіт із завершення будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу. Але це не допомогло. Тож один з варіантів, який розглядається експертами — передача Подільського мосту від міста до уряду. Проте, така процедура може тривати близько року, зазначає народний депутат Володимир Крейденко.

"Закінчувати цей міст має Київ, Київська міська влада. Але питань дуже багато, чому так довго будується, чому так багато і там і там, від місцевої прокуратури є інформації, що є крадіжки більше 104 мільйонів гривень вже зафіксовані відкриті справи", — Володимир Крейденко, депутат Верховної ради України для "Наша Справа".

Депутат Володимир Крейденко. Фото: Новини.LIVE

Натомість, існує інше рішення. Парламентом може бути створена тимчасова слідча комісія, яка дозволить здійснювати нагляд та контроль за процесом будівництва та витрачанням коштів.

"Я думаю, що така комісія давно назріла і вона дійсно необхідно таку тимчасову слідчу комісію створювати. Достатньо звернень людей до мене як до депутата чи до інших народних депутатів і голосування в залі Верховної ради 150 голосів достатньо щоб створити цю комісію", — зазначив Володимир Крейденко

Отже, що ми маємо в сухому залишку? На будівництво Подільського мосту виділено майже 20 мільярдів гривень з бюджету. Компанія, яка займається будівництвом переходу підозрюють в розтраті коштів але вона продовжує його зводити.

Міст тим часом веде в нікуди і що з ним буде далі — ніхто не розуміє. А рішення столичної влади про запуск громадського транспорту не просто сумнівне, а й у перспективі небезпечне. Тож для того щоб хоч якось врегулювати дані проблеми, необхідний ретельний контроль парламенту та правоохоронних органів за будівництвом Подільського мостового переходу.