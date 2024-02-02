Самый дорогой мост долгострой - расследование строительства Подольского моста

Подольско-Воскресенский мост в Киеве. Фото: wikipedia

Команда проекта "Наша Справа" проверила 111 маршрутный автобус, проходящий через уже легендарный долгострой, "золотой" мост, который в народе окрестили памятником коррупции, а именно Подольский мостовой переход. Что не так с недозапуском Подольского моста, какие альтернативы и когда его таки запустят?

Об этом узнавали журналисты проекта "Наша Справа" Новини.LIVE.

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Запуск маршрута №111

Свое движение 111-й автобусный маршрут начинает с площади Украинских Героев, бывшей Льва Толстого. Он курсирует с правого берега столицы в левый, а именно в Дарницкую площадь. Вся уникальность этого маршрута состоит только в том, что проходит он по Подольскому мостовому переходу. 1 декабря 2023 года глава столицы Виталий Кличко в своей манере торжественно открыл движение по этому мосту.

"Сейчас мы уже открываем движение, это объект, который крайне важен для жизнедеятельности города, это объект, которого ждали уже более 30 лет. Постепенно шаг за шагом начинает свою работу", — сказал Виталий Кличко во время открытия. Подольский мостовой переход.

Виталий Кличко на Подольском мосту. Фото: скриншот

Впрочем, обычных автомобилей на мосту не встретить. Проезд Подольско-Воскресенским мостом разрешен только для спецтранспорта и пассажирских автобусов, курсирующих по 111 маршруту. Такое решение, принятое столичными властями, не сразу раскритиковали транспортные эксперты.

"Эффективности оно не несет никакой, потому что этот 111 запущенный автобус он не перевозит там какую-то часть людей туда куда нужно. От Дарницкой площади и так идет автобусный маршрут до Подола. То есть это какие-то очень хаотические, очень необдуманные решения. Чтобы что-то делать, но это не о транспортной политике, не о нормальной системе управления транспорта и тому подобное", — отметил Александр Гречко, соучредитель ОО "Пассажиры Киева" в комментарии "Наша Справа".

Отвергаешь — предлагай. Эксперты разработали альтернативное решение. Общественная организация "Пассажиры Киева" предложила КГГА изменения в автобусных маршрутах. По их словам, это позволит уменьшить время поездки и количество пересадок, привлекая при этом большее количество пассажиров.

"Мы предлагаем продлить автобус №72 через Подольский мост, ст. м. "Левобережная" до гостиницы "Славутич" (Русановка) с поглощением маршрутов №111 и №48", — говорится в публикации ОО "Пассажиры Киева".

Предложение курсирования маршрута. Фото: Новини.LIVE

Естественно, такое предложение пробует решить вопрос только публичного транспорта. Понятно, что Подольский мостовой переход точно не строился исключительно для автобусных маршрутов. Этот объект проектировался не просто как важная артерия сообщения правого и левого берега столицы.

Что важнее, он должен разгрузить Северный мост и мост Метро, который, напомним, в аварийном состоянии. Однако когда эстакадой запустят автомобили — неизвестно, ведь открытие Подольского мостового перехода из года в год отсрочивают.

Хронология строительства Подольского мостового перехода

Подольско-Воскресенский мост можно назвать настоящим долгостроем. Проект этого уникального объекта разрабатывался еще в 1987-1989 годах, а утвердили его только в 1993 году. Именно тогда и начались строительные работы, которые длились недолго.

Из-за нехватки финансирования строительство сразу остановили, восстановив его фактически за 10 лет — в 2003. По той же причине на несколько месяцев было приостановлено строительство сооружения и в 2010. И если до этого времени на объекте были трудности только с финансированием, то в дальнейшем трудности возникли совсем в других аспектах.

Начало строительства Подольского моста. Фото: Новини.LIVE

18 ноября 2011 во время строительства Подольского моста в Днепр упал и сломался уникальный плавучий кран "Захарий". Он был задействован в монтаже сегментов арок, каждая из которых весит 600 тонн. Это существенно повлияло на сроки строительства, поэтому последние два сегмента были установлены только в 2014 году.

А вот в 2015 году проблемы начались уже у генподрядчика строительства. Выяснилось, что компания набрала кредиты в государственном банке на строительство моста, но так и не завершила его и при этом не платила средства за кредит. В конце концов, в 2017 году на строительство Подольского мостового перехода зашла новая компания, одержавшая победу в тендере, а именно ООО "ЭКО-СТРОЙ-ТРЕЙД". Впрочем, с тех пор скандалы вокруг строительства только росли.

"Есть десятки открытых уголовных дел, которые я так понимаю до суда не доходили. Создается впечатление, что ну как, говорят, возбуждали те уголовные дела, которые открывали в отношении конкретных людей, а потом выходит срок давности и о них забывают", — сообщил Николай Томенко, экс-депутат Верховной рады Украины.

Бывший депутат ВРУ Николай Томенко. Фото: Новини.LIVE

В августе 2018 года Киевская городская прокуратура открыла уголовное производство, в котором компанию "Эко-Буд-Трейд" и предыдущий подрядчик строительства Подольского моста заподозрили в растрате бюджетных средств в особо крупных размерах. Весной 2020 за компанию также взялся антимонопольный комитет Украины. Он установил наличие сговора между ООО "Форма" и ООО "ЭКО-СТРОЙ-ТРЕЙД" во время их участия в тендерах на строительство Подольского мостового перехода.

"За сговор при участии в торгах Комитет оштрафовал ООО "ФОРМА" и ООО "ЭКО-БУД-ТРЕЙД" на общую сумму 182 596 969 грн. Кроме штрафа, согласно Закону Украины "О публичных закупках", указанные компании лишены права участия в торгах публичных закупках на 3 года", — говорится в публикации АМКУ.

В 2021 году и вообще было открыто 3 уголовных дела. Среди них дело о покушении на хищение 3 миллиарда гривен во время строительства Подольского мостового перехода. И что интересно — чуть ли не в каждом производстве, кроме генподрядчика строительства, фигурирует еще одна компания — КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений города Киева".

Это предприятие является заказчиком строительства Подольского мостового перехода и подчиняется Департаменту транспортной инфраструктуры КГГА, возглавляемому с сентября 2021 года Русланом Кандибором. В 2023 году руководителю дирекции Роману Лисневскому было доложено о подозрении в растрате бюджетных средств.

"Ранее директору КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева" и руководителю генподпрядной организации прокуратура сообщила о подозрении в нанесении ущерба более чем на 6 млн грн", — сообщение от прокуратуры.

Вопросы по неэффективности расходов бюджетных средств к дирекции возникали часто. 17 ноября 2020 компания объявила об открытых торгах на приобретение внедорожника стоимостью 1,5 миллиона гривен.

Внедорожник за 1,5 миллиона гривен. Фото: скриншот

"Торги сегодня уже отменены. А директора коммунального предприятия сообщили об увольнении. Не могут чиновники обращаться так нагло и бессовестно с средствами городского бюджета, средствами киевлян. И это должны понимать все, кто работает во власти", — отмечено на сайте КГГА.

Директором предприятия, согласно аналитическим платформам, тогда числился все тот же Роман Лисневский. Впрочем, несмотря на увольнение, в конце 2022 года ему странным образом все же удалось снова вернуться в предприятие на руководящую должность.

О том, как и почему его допустили в управление, мы пытались узнать у руководителя Департамента инфраструктуры КГГА Руслана Кандибора, но ответа так и не получили. Между тем, несмотря на все перипетии, строительство Подольского мостового перехода продолжается.

"Мы продолжаем строительство этого мостового перехода. Ведь это важный объект для жизнедеятельности города, а также для его обороноспособности. Следующим этапом Департамент транспортной инфраструктуры выполнит комплексы работы по обеспечению проезда на ул. Оноре де Бальзака — эти работы уже продолжаются", — говорится в сообщении от КГГА.

Подольско-Воскресенский мост должен соединить правый берег столицы с левобережным густонаселенным массивом Троещиной. Но на сегодняшний день эстакада обрывается на Русановских садах, а 111 маршрутный автобус продолжает свое движение съезжая по узкой улице вдоль дачного кооператива. Именно на Русановских садах команда проекта "Наша Справа" завершила свое путешествие по 111 маршруту, чтобы пообщаться с местными жителями.

Еще в 2010 году жители Русановских садов активно протестовали против строительства Подольского мостового перехода в том виде, в котором его было предложено возводить.

"Это конкретное наступление на этот кусок земли. Там Горбачиха, там есть уникальные растения, там есть уникальные птицы, ну вообще, там кусочек дикой природы. Давно уже хотят его забрать. Так же там много домов, которые снесли люди до сих пор не получили компенсации, некоторым просто дали землю где-нибудь на болоте или в оврагах, где нет ни воды, ни электричества, ничего вообще", — рассказал журналистам житель Русановских садов.

Житель Русановских садов. Фото: Новини.LIVE

Противостояние власти и местного населения продолжалось годами. К примеру, в 2020 году жители Русановских садов выступали против возведения съездов Подольского мостового перехода на улице Центральной Садовой, ведь это не только уничтожит дорогу, но и повлечет за собой транспортный коллапс когда мостом откроют проезд транспорта.

"Если пустить сюда транспорт с моста, то там уже возле тех высоких домов, там же стоянки слева справа. Там едва протискивается этот большой автобус. А если пустить большой транспорт через сады, то я не понимаю, что они делают", — отметила жительница Русановских садов.

Жительница Русановских садов. Фото: Новини.LIVE

В конце концов, в 2021 году проект строительства Подольского мостового перехода переутвердили, было принято решение построить дополнительный съезд и заезд.

"По сравнению с прошлым проектом теперь в нем предусмотрено строительство еще одного съезда с Подольского мостового перехода на жилой массив Троещина — на ул. Оноре де Бальзака и заезда с этой улицы на мост. Таким образом, разговорам о том, будет или не будет с на ул. Оноре де Бальзака, документально поставлена точка", — говорится в сообщении КГГА.

Для того чтобы проложить данный маршрут, экстакада должна проходить через железнодорожные пути. Однако, как это будет происходить — доподлинно известно не было. И только в конце 2023 года заместитель мэра Виталия Кличко Николай Поворозник рассказал, что под железной дорогой будет сделан "прокол", которым запустят дорогу на улицу Оноре де Бальзака. Однако такое решение временное.

Сообщения КГГА. Фото: скриншот

Так что создается впечатление, что мост строят, чтобы просто строить, ведь никто так и не может точно рассказать о том, каким будет мостовой переход по завершению строительства. А при этом на строительство Подольского мостового перехода из бюджета города уже израсходовано миллиарды гривен.

"В соответствии с распоряжением исполнительного органа Киевского городского совета сметная стоимость строительства Объекта составляет 19 921 572 998 грн, по состоянию на 01.01.2024 освоено 15 532 541 200 грн.", — ответ КГГА на запрос проекта "Наша Справа"

"Даже давая оценку тому количеству израсходованных средств и открытых уголовных дел, даже по сравнению с аналогичными инфраструктурными объектами по всему миру, мы сегодня с уверенностью можем отмечать, что даже в самых развитых странах, количество этих средств является заоблачным, то есть стоимость квадратного метра этого моста входит в тройку самых дорогих мостов мира", — заявил Дмитрий Калько, адвокат для проекта "Наша Справа".

Адвокат Дмитрий Калько. Фото: Новини.LIVE

Когда откроют Подольский мост

Непонятно и то, когда Подольский мостовой переход наконец откроют для автомобилей. Для этого его строительство должно быть полностью завершено. Но был ковод, а теперь — война. Так что сроки переносят, говорят в мэрии.

Ответ КГГА по запросу. Фото: скриншот

Что важно, эксперты также отмечают, что запуск общественного транспорта по Подольско-Воскресенскому мостовому переходу — это не просто неоправданная пиар акция. Такое решение может представлять опасность для пассажиров, поскольку мост до сих пор не введен в эксплуатацию, а строительные работы все еще продолжаются.

"Получается сертификат готовности в соответствии с законом, как и любой объект соответствующего класса вводится в эксплуатацию так же. То есть де-юре если он не введен в эксплуатацию, нет юридического заключения и де-юре этот объект не считается достроенным, введенным в эксплуатацию и готов к эксплуатации. Если он не готов к эксплуатации, потому что если что-то случается, мы все попадаем в юридическую плоскость", — отметил адвокат Дмитрий Калько в интервью проекту "Наша Справа".

Но будут ли столичные власти нести ответственность за безопасность пассажиров, приняв решение о запуске общественного транспорта Подольским мостовым переходом — вопрос риторический. Равно как и вопрос о кадровой политике Виталия Кличко.

Хотя в 2021 году Виталий Кличко уволил своего заместителя Александра Густелева из-за затягивания работ по завершению строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода. Но это не помогло. Один из вариантов, который рассматривается экспертами, — передача Подольского моста от города к правительству. Однако такая процедура может длиться около года, отмечает народный депутат Владимир Крейденко.

"Заканчивать этот мост должен Киев, Киевская городская власть. Но вопросов очень много, почему так долго строится, почему так много и там и там, от местной прокуратуры есть информации, что есть кражи более 104 миллионов гривен уже зафиксированы открытые дела", — Владимир Крейденко, депутат Верховной рады Украины для "Наша Справа".

Депутат Владимир Крэйденко. Фото: Новини.LIVE

Однако существует другое решение. Парламентом может быть создана временная следственная комиссия, которая позволит осуществлять надзор и контроль за процессом строительства и расходования средств.

"Я думаю, что такая комиссия давно назрела и она действительно необходимо такую временную следственную комиссию создавать. Достаточно обращений людей ко мне как к депутату или другим народным депутатам и голосования в зале Верховной рады 150 голосов достаточно чтобы создать эту комиссию", — отметил Владимир Крейденко.

Итак, что мы имеем в сухом остатке? На строительство Подольского моста выделено около 20 миллиардов гривен из бюджета. Компания, которая занимается строительством перехода, подозревают в растрате средств, но она продолжает его возводить.

Мост в это время ведет в никуда и что с ним будет дальше — никто не понимает. А решение столичных властей о запуске общественного транспорта не просто сомнительно, но и в перспективе опасно. Так что для того, чтобы хоть как-то урегулировать данные проблемы, необходим тщательный контроль парламента и правоохранительных органов за строительством Подольского мостового перехода.