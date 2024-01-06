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Наєв показав, в яких умовах працюють українські захисники на Київщині

6 січня 2024 12:48
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Наєв показав, в яких умовах працюють українські захисники на Київщині
Командувач Об’єднаних Сил Збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв. Фото: скриншот відео з Telegram
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Командувач Об’єднаних Сил Збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв побував на місці розташування одного з опорних пунктів підрозділу, який виконує бойові завдання у Київській області. Йому вдалося ознайомитися зі станом бойової готовності та тилового забезпечення військових. 

Про це він повідомив у своєму Telegram.

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За його словами, військових забезпечено нормальним харчуванням. Вони мають пристойні побутові умови. 

"В укриттях тепло та затишно, але немає меж досконалості. Ми й надалі будемо вирішувати питання тилового забезпечення наших військовослужбовців для того, щоб вони почували себе ще більш комфортніше", — наголосив Наєв.

Привітання від Наєва зі святом Хрещення Господнього

Він додав, що приїхав відвідати позиції захисників під час великого християнського свята Хрещення Господнього. 

"У святковий день хлопці сіли за стіл з вірою в нашу світлу Перемогу. Були розмови про те, як слід бити ворог, та спогади про минуле. За їхніми плечима вже дві ротації на сході нашої держави. Незабаром вони знову вирушать на чергову місію. Христос хрещається! В річці Йордані!" — привітав командувач. 

Нагадаємо, раніше у Службі безпеки України опублікували фільм під назвою "Лігво ворога. Ліквідація", у якому розповіли про унікальну диверсійну спецоперацію з ліквідації російського штабу на Поліссі. Вона мала місце ще на початку повномасштабного вторгнення РФ та стала однією з тих, які дали старт звільненню Київської області від окупантів.

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