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Наев показал, в каких условиях работают украинские защитники в Киевской области

6 января 2024 12:48
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Наев показал, в каких условиях работают украинские защитники в Киевской области
Командующий Объединенными Силами Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант Сергей Наев. Фото: скриншот видео из Telegram
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Сергей Наев побывал на месте расположения одного из опорных пунктов подразделения, выполняющего боевые задания в Киевской области. Ему удалось ознакомиться с состоянием боевой готовности и тылового обеспечения военных.

Об этом он сообщил в своем Telegram.

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По его словам, военные обеспечены нормальным питанием. У них есть приличные бытовые условия.

"В укрытиях тепло и уютно, но нет предела совершенству. Мы и дальше будем решать вопросы тылового обеспечения наших военнослужащих для того, чтобы они чувствовали себя еще более комфортно", — подчеркнул Наев.

Поздравление от Наева с праздником Крещения Господня

Он добавил, что приехал посетить позиции защитников во время великого христианского праздника Крещения Господня.

"В праздничный день ребята сели за стол с верой в нашу светлую Победу. Были разговоры о том, как следует бить врага, и воспоминания о прошлом. За их плечами уже две ротации на востоке нашего государства. Вскоре они снова отправятся на очередную миссию. Христос крестится! В реке Иордан!" — поздравил командующий.

Напомним, ранее в Службе безопасности Украины опубликовали фильм под названием "Логот врага. Ликвидация", в котором рассказали об уникальной диверсионной спецоперации по ликвидации российского штаба на Полесье. Она имела место еще в начале полномасштабного вторжения РФ и стала одной из тех, которые дали старт освобождению Киевской области от оккупантов.

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