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Наєв розповів, чи є загроза повторного наступу росіян на Київ

18 січня 2024 12:50
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Наєв розповів, чи є загроза повторного наступу росіян на Київ
Командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв. Фото: armyinform
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв відвідав заходи бойової підготовки у Чернігівській області. Там він заявив, що від початку року російські диверсійно-розвідувальні групи п'ять разів намагалися зайти в Україну через кордони Чернігівщини та Сумщини.

Про це повідомляє пресслужба Командування Об'єднаних сил.

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За словами Наєва, військове командування не спостерігає зростання загрози на Київському напрямку останнім часом.

"Що буде надалі — будемо спостерігати за ворогом, своєчасно робити висновки, доповідати вищому командуванню та посилювати себе додатковими силами у разі, якщо таке почне відбуватися", — сказав він.

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Наєв з військовослужбовцем. Фото: Командування Об'єднаних сил

Як зазначив командувач, наразі ситуація на північному кордоні стабільна, накопичення сил ворога не зафіксовано. 

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Українські військові на навчаннях. Фото: Командування Об'єднаних сил

Також він розповів, що у Північній операційній зоні зараз триває підготовка протидиверсійних і протидесантних резервів — військові вчаться протидіяти умовному ворогу із залученням безпілотної авіації, виставляли вибухові інженерні загородження, створювати спостережні пости та висувати протидиверсійний резерв. 

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Військовий запускає дрон. Фото: Командування Об'єднаних сил

"Все це необхідно для постійної підтримки бойової готовності та навченості особового складу", — додав Наєв.

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Військовий зі зброєю. Фото: Командування Об'єднаних сил
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Скриншот допису Командування Об'єднаних сил

Нагадаємо, що Інститут вивчення війни заявив про новий наступ Росії на Україну через сприятливі умови і навіть назвав дати, в які це може статися. Однак військовий експерт Дмитро Снєгирьов закликає не довіряти цьому джерелу, називаючи таку новину дезінформацією українського суспільства. Натомість він описав ситуацію на фронті та назвав головну ціль росіян під час зимово-весняного наступу. 

Крім того, Збройні сили України не бачать ознак підготовки наступу російської армії на Харків. У разі чого, військові зафіксують подібну підготовку.

Київ
Сергій Наєв
окупанти
війна в Україні

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