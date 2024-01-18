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Наев рассказал, есть ли угроза повторного наступления россиян на Киев

18 января 2024 12:50
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Наев рассказал, есть ли угроза повторного наступления россиян на Киев
Командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев. Фото: armyinform
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев посетил мероприятия боевой подготовки в Черниговской области. Там он заявил, что с начала года российские диверсионно-разведывательные группы пять раз пытались зайти в Украину через границы Черниговской и Сумской.

Об этом сообщает пресс-служба Командования Объединенных сил.

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По словам Наева, военное командование не наблюдает роста угрозы в Киевском направлении в последнее время.

"Что будет дальше — будем наблюдать за врагом, своевременно делать выводы, докладывать высшему командованию и усиливать себя дополнительными силами в случае, если такое начнет происходить", — сказал он.

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Наев с военнослужащим. Фото: Командование Объединенных сил

Как отметил командующий, ситуация на северной границе стабильная, накопление сил врага не зафиксировано.

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Украинские военные на учениях. Фото: Командование Объединенных сил

Также он рассказал, что в Северной операционной зоне сейчас идет подготовка противодиверсионных и противодесантных резервов — военные учатся противодействовать условному врагу с привлечением беспилотной авиации, выставляли взрывные инженерные заграждения, создавать наблюдательные посты и выдвигать противодиверсионный резерв.

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Военный запускает дрон. Фото: Командование Объединенных сил

"Все это необходимо для постоянной поддержки боевой готовности и обученности личного состава", — добавил Наев.

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Военный с оружием. Фото: Командование Объединенных сил
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Скриншот поста Командование Объединенных сил

Напомним, что Институт изучения войны заявил о новом наступлении России на Украину из-за благоприятных условий и даже назвал даты, в которые это может произойти. Однако военный эксперт Дмитрий Снегирев призывает не доверять этому источнику, называя такую новость дезинформацией украинского общества. Он описал ситуацию на фронте и назвал главную цель россиян во время зимне-весеннего наступления.

Кроме того, Вооруженные силы Украины не видят признаков подготовки наступления российской армии на Харьков. В случае чего военные зафиксируют подобную подготовку.

Киев
Сергей Наев
оккупанты
война в Украине

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