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Наєв розповів, як військові північного напрямку боряться із затопленнями в Київській області

17 квітня 2023 18:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Наєв розповів, як військові північного напрямку боряться із затопленнями в Київській області
Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв. Фото: УНІАН
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів про усунення наслідків негоди у Київській області. За його словами, в підрозділах угруповання військ, що боронять північний напрямок, є достатньо сил та засобів для подолання затоплень у найкоротші терміни. 

Про це повідомляє ОК "Північ".

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Деталі

Наєв розповів, що тривалі опади утворили повінь у частині Київської області. Через руйнування дамби місцевого ставка в Іванкові підтоплена тимчасова переправа. 

"На даний час інженерними підрозділами ЗС України спільно з органами місцевої влади оперативно наведено понтонну переправу", — розповів Наєв.

За його словами, природні катаклізми не є перешкодою для виконання військовими поставлених завдань на прикордонні Київської області. Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ наголосив, що підрозділи бійців здатні в найкоротші терміни виконати завдання щодо підвищення мобільності військ та своєчасно забезпечити переміщення особового складу, боєприпасів і військової техніки у разі необхідності.

Понтонная переправа в Киевской области
Понтонна переправа в Київській області. Фото: ОК "Північ"
Понтонная переправа в Киевской области
Понтонна переправа в Київській області. Фото: ОК "Північ"
Ликвидация затоплений в Киевской области
Ліквідація затоплень у Київській області. Фото: ОК "Північ"
Ликвидация затоплений в Киевской области
Ліквідація затоплень у Київській області. Фото: ОК "Північ"

Нагадаємо, спостерігається сезонне підвищення рівня води в межах рік Дніпро, Десна, Сейм, Прип'ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Київської, Рівненської, Черкаської та Чернігівської областей. Гідрологічна ситуація перебуває на посиленому контролі ДСНС.

Також ми писали, що на Дніпрі залишається найкритичніша ситуація із підняттям рівня води. Цього року в Чернігівській області очікується паводок, який перевищуватиме рівень паводка 2013 року. Якщо рівень води продовжить підійматися, то під загрозою підтоплення залишаться 22 населені пункти, де проживає понад 4 тисячі осіб.

Додамо, ДСНС попереджає про небезпечну гідрологічну ситуацію в Україні. Через водосховища Дніпровського каскаду буде затоплення заплавних територій.

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