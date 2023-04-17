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Наев рассказал, как военные северного направления борются с затоплениями в Киевской области

17 апреля 2023 18:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Наев рассказал, как военные северного направления борются с затоплениями в Киевской области
Командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал об устранении последствий непогоды в Киевской области. По его словам, в подразделениях Группировки войск, защищающих Северное направление, достаточно сил и средств для преодоления затоплений в кратчайшие сроки.

Об этом сообщает ОК "Север".

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Подробности

Наев рассказал, что длительные осадки образовали наводнение в части Киевской области. Из-за разрушения дамбы местного пруда в Иванкове подтоплена временная переправа.

"В настоящее время инженерными подразделениями ВС Украины совместно с органами местной власти оперативно наведено понтонную переправу", — рассказал Наев.

По его словам, природные катаклизмы не препятствуют выполнению военными поставленных задач на пограничные Киевской области. Командующий Объединенными Силами ВСУ подчеркнул, что подразделения бойцов способны в кратчайшие сроки выполнить задачи по повышению мобильности войск и своевременно обеспечить перемещение личного состава, боеприпасов и военной техники в случае необходимости.

Понтонная переправа в Киевской области
Понтонная переправа в Киевской области. Фото: ОК "Север"
Понтонная переправа в Киевской области
Понтонная переправа в Киевской области. Фото: ОК "Север"
Ликвидация затоплен в Киевской области
Ликвидация затоплений в Киевской области. Фото: ОК "Север"
Ликвидация затоплен в Киевской области
Ликвидация затоплений в Киевской области. Фото: ОК "Север"

Напомним, наблюдается сезонное повышение уровня воды в пределах рек Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях Волынской, Киевской, Ровенской, Черкасской и Черниговской областей. Гидрологическая ситуация находится на усиленном контроле ГСЧС.

Также мы писали, что на Днепре остается критическая ситуация с поднятием уровня воды. В этом году в Черниговской области ожидается паводок, который будет превышать уровень паводка в 2013 году. Если уровень воды продолжит подниматься, то под угрозой подтопления останутся 22 населенных пункта, где проживает более 4 тысяч человек.

Добавим, ГСЧС предупреждает об опасной гидрологической ситуации в Украине. Через водохранилища Днепровского каскада будет затоплено пойменные территории.

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