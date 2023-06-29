Найкращі міста світу для життя: яке місце посідає Київ

Відень визнано найкращим містом для життя у світі. Фото: Google

Британський дослідницький та аналітичний центр Economist Intelligence Unit оприлюднив щорічний рейтинг найкращих міст світу для життя.

Перше місце у цьому списку посідає столиця Австрії. Про це йдеться на сайті центру.

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Найкращі міста у світі для життя

Повідомляється, що найкращим містом для життя у світі визнано Відень. Все завдяки своїй стабільності, надійній системі охорони здоров’я, освіти, а також потужній інфраструктурі.

Ось як виглядає десятка найкращих міст для життя у 2023 році:

Відень, Австрія Копенгаген, Данія Мельбурн, Австралія Сідней, Австралія Ванкувер, Канада Цюріх, Швейцарія - Калгарі, Канада і Женева, Швейцарія (рівно) Торонто, Канада Осака, Японія й Окленд, Нова Зеландія (рівно)

Експерти зазначають, що загалом умови життя покращуються: цього року середній показник якості життя EIU досяг 15-річного максимуму — 76,2 зі 100, порівняно з 73,2 минулого року.

Яке місце посів Київ

У самому кінці рейтингу знаходяться Дамаск, Сирія і Тріполі, Лівія, де жителі продовжують страждати через "соціальні заворушення, тероризм і конфлікти".

Столиця України Київ через вторгнення РФ недалеко відійшла від цих міст, посівши дев'яте місце з кінця, між камерунським містом Дуала та столицею Зімбабве —Хараре.

Нагадаємо, у Маріуполі представили проєкт відновлення міста. Найкращі архітектори з усього світу показали свої ідеї. За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, проєкт "Ре: Маріуполь", який включає команду видатних міжнародних архітекторів, вже представив перші пропозиції для нового вигляду міста.

Проєкт передбачає перетворення колишніх промислових районів "Азовсталі" та берегової зони річки Кальміус на нові змішані квартали.