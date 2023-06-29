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Найкращі міста світу для життя: яке місце посідає Київ

29 червня 2023 03:25
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Найкращі міста світу для життя: яке місце посідає Київ
Відень визнано найкращим містом для життя у світі. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Британський дослідницький та аналітичний центр Economist Intelligence Unit оприлюднив щорічний рейтинг найкращих міст світу для життя. 

Перше місце у цьому списку посідає столиця Австрії. Про це йдеться на сайті центру.

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Повідомляється, що найкращим містом для життя у світі визнано Відень. Все завдяки своїй стабільності, надійній системі охорони здоров’я, освіти, а також потужній інфраструктурі.

Ось як виглядає десятка найкращих міст для життя у 2023 році:

  1. Відень, Австрія
  2. Копенгаген, Данія
  3. Мельбурн, Австралія
  4. Сідней, Австралія
  5. Ванкувер, Канада
  6. Цюріх, Швейцарія
  7. -
  8. Калгарі, Канада і Женева, Швейцарія (рівно)
  9. Торонто, Канада
  10. Осака, Японія й Окленд, Нова Зеландія (рівно)

Експерти зазначають, що загалом умови життя покращуються: цього року середній показник якості життя EIU досяг 15-річного максимуму — 76,2 зі 100, порівняно з 73,2 минулого року.

Яке місце посів Київ

У самому кінці рейтингу знаходяться Дамаск, Сирія і Тріполі, Лівія, де жителі продовжують страждати через "соціальні заворушення, тероризм і конфлікти".

Столиця України Київ через вторгнення РФ недалеко відійшла від цих міст, посівши дев'яте місце з кінця, між камерунським містом Дуала та столицею Зімбабве —Хараре.

Нагадаємо, у Маріуполі представили проєкт відновлення міста. Найкращі архітектори з усього світу показали свої ідеї. За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, проєкт "Ре: Маріуполь", який включає команду видатних міжнародних архітекторів, вже представив перші пропозиції для нового вигляду міста.

Проєкт передбачає перетворення колишніх промислових районів "Азовсталі" та берегової зони річки Кальміус на нові змішані квартали.

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