Найкращі міста світу для життя: яке місце посідає Київ
Британський дослідницький та аналітичний центр Economist Intelligence Unit оприлюднив щорічний рейтинг найкращих міст світу для життя.
Перше місце у цьому списку посідає столиця Австрії. Про це йдеться на сайті центру.
Найкращі міста у світі для життя
Повідомляється, що найкращим містом для життя у світі визнано Відень. Все завдяки своїй стабільності, надійній системі охорони здоров’я, освіти, а також потужній інфраструктурі.
Ось як виглядає десятка найкращих міст для життя у 2023 році:
- Відень, Австрія
- Копенгаген, Данія
- Мельбурн, Австралія
- Сідней, Австралія
- Ванкувер, Канада
- Цюріх, Швейцарія
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- Калгарі, Канада і Женева, Швейцарія (рівно)
- Торонто, Канада
- Осака, Японія й Окленд, Нова Зеландія (рівно)
Експерти зазначають, що загалом умови життя покращуються: цього року середній показник якості життя EIU досяг 15-річного максимуму — 76,2 зі 100, порівняно з 73,2 минулого року.
Яке місце посів Київ
У самому кінці рейтингу знаходяться Дамаск, Сирія і Тріполі, Лівія, де жителі продовжують страждати через "соціальні заворушення, тероризм і конфлікти".
Столиця України Київ через вторгнення РФ недалеко відійшла від цих міст, посівши дев'яте місце з кінця, між камерунським містом Дуала та столицею Зімбабве —Хараре.
Нагадаємо, у Маріуполі представили проєкт відновлення міста. Найкращі архітектори з усього світу показали свої ідеї. За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, проєкт "Ре: Маріуполь", який включає команду видатних міжнародних архітекторів, вже представив перші пропозиції для нового вигляду міста.
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