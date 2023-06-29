Лучшие города мира для жизни: какое место занимает Киев

Вена признана лучшим городом для жизни в мире. Фото: Google

Британский исследовательский и аналитический центр Economist Intelligence Unit обнародовал ежегодный рейтинг самых лучших городов мира для жизни.

Первое место в этом списке занимает столица Австрии. Об этом сообщается на сайте центра.

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Лучшие города в мире для жизни

Сообщается, что лучшим городом для жизни в мире признана Вена. Все благодаря своей стабильности, надежной системе здравоохранения, образования и мощной инфраструктуре.

Вот как выглядит десятка лучших городов для жизни в 2023 году:

Вена, Австрия Копенгаген, Дания Мельбурн, Австралия Сидней, Австралия Ванкувер, Канада Цюрих, Швейцария - Калгари, Канада и Женева, Швейцария (ровно) Торонто, Канада Осака, Япония и Окленд, Новая Зеландия (ровно).

Эксперты отмечают, что в целом условия жизни улучшаются: в этом году средний показатель качества жизни EIU достиг 15-летнего максимума — 76,2 из 100 по сравнению с 73,2 в прошлом году.

На каком месте Киев

В самом конце рейтинга находятся Дамаск, Сирия и Триполи, Ливия, где жители продолжают страдать из-за "социальных беспорядков, терроризма и конфликтов".

Столица Украины Киев из-за вторжения РФ недалеко отошла от этих городов, заняв девятое место с конца между камерунским городом Дуала и столицей Зимбабве — Хараре.

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