Лучшие города мира для жизни: какое место занимает Киев
Британский исследовательский и аналитический центр Economist Intelligence Unit обнародовал ежегодный рейтинг самых лучших городов мира для жизни.
Первое место в этом списке занимает столица Австрии. Об этом сообщается на сайте центра.
Лучшие города в мире для жизни
Сообщается, что лучшим городом для жизни в мире признана Вена. Все благодаря своей стабильности, надежной системе здравоохранения, образования и мощной инфраструктуре.
Вот как выглядит десятка лучших городов для жизни в 2023 году:
- Вена, Австрия
- Копенгаген, Дания
- Мельбурн, Австралия
- Сидней, Австралия
- Ванкувер, Канада
- Цюрих, Швейцария
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- Калгари, Канада и Женева, Швейцария (ровно)
- Торонто, Канада
- Осака, Япония и Окленд, Новая Зеландия (ровно).
Эксперты отмечают, что в целом условия жизни улучшаются: в этом году средний показатель качества жизни EIU достиг 15-летнего максимума — 76,2 из 100 по сравнению с 73,2 в прошлом году.
На каком месте Киев
В самом конце рейтинга находятся Дамаск, Сирия и Триполи, Ливия, где жители продолжают страдать из-за "социальных беспорядков, терроризма и конфликтов".
Столица Украины Киев из-за вторжения РФ недалеко отошла от этих городов, заняв девятое место с конца между камерунским городом Дуала и столицей Зимбабве — Хараре.
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