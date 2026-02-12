Куди піти у Києві на День закоханих — добірка найромантичніших локацій

Декорації до Дня Закоханих. Фото: Новини.LIVE

Найромантичніше свято року вже на носі. Якщо ви досі не вигадали, куди піти з коханою людиною 14 лютого, то ця добірка саме для вас. У Києві є кілька локацій, що зроблять День закоханих ще більш чарівним та незабутнім.

Концерти та романтичні шоу

The ROCK SYMPHONY Orchestra. NOTRE DAME de PARIS Le Concert

Що може бути кращим на День Валентина, ніж симфонічний концерт? Якщо ви обожнюєте музику, поспішіть на атмосферний вечір, що пройде в Палаці "Україна".

Романтичне шоу "Кохання без меж"

14 лютого грандіозне святкове дійство відбудеться у Палаці Спорту. Тут наживо виступлять KADNAY, LATEXFAUNA, LELY45 та ZIFERBLAT. Особливим вечір зроблять інтерактиви для пар.

Концерт ШУГАР

Якщо хочеться провести День закоханих енергійно, але при цьому ще й по-особливому тепло, підіть з другою половинкою на концерт гурту ШУГАР. Атмосфера буде незабутньою.

CHEEV в OSOCOR Residence

Ще один безпрограшний варіант для проведення незабутнього Дня Валентина — концерт CHEEV. Його музика торкається серця.

Вистави та стендап-вечори

Стендап Фелікса Редьки

У Будинку Кіно пройде вечір чесного гумору. Тут ви насмієтеся досхочу від жартів про стосунки, побут і кумедні ситуації, що ставалися з кожним. Друга половинка точно оцінить таку ідею.

Театралізований концерт "КІНО-ХІТ"

На концерті звучатимуть вокально-музичні кіно-хіти всіх часів з усього світу. На глядачів чекає романтична затишна атмосфера біля каміну в старовинних стінах Київської фортеці.

Комедія "Жінки Моцарта"

В цій історії переплятаються інтриги, пристрасть і гумор. Ця постановка — незвичний погляд на генія та роль кохання й стосунків у його житті.

Місця для прогулянок в Києві на День Валентина

Якщо ж ви хочете насолодитися красою Києва та відчути його особливий шарм, обирайте один з маршрутів для прогулянки:

Печерські пагорби — неймовірні панорамні краєвиди створять незабутнє враження;

Андріївський узвіз — тут атмосферно все: милі ліхтарі, неймовірна архітектура та затишні кав'ярні;

Києво-Печерська лавра — велич архітектури в поєднанні з тишею;

Микільська слобідка — для тих, хто шукає спокійну історичну місцевість із цікавими краєвидами;

Ботанічний сад ім. Гришка — тут можна зробити романтичне фото на пам'ять та відпочити душею;

Володимирська гірка — для поціновувачів розкішних оглядових майданчиків;

Київська обсерваторія — якщо ви хочете провести вечір з ноткою містики, обирайте саме цей варіант;

Дніпровська набережна — прогулянки біля води завжди будуть вдалим вибором для побачення;

Арка Свободи українського народу — панорама міста, що особливо вражає у вечірніх вогнях.

Що б ви не обрали, День закоханих у Києві точно запам'ятається надовго. Це місто ніби створене для романтики, почуттів та емоцій.

